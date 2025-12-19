Президент России Владимир Путин объяснил, что под словом «подсвинки» не имел в виду никого конкретного в Европе. Его слова прозвучали в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.

«Что касается определения, оно выскочило у меня так как бы в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю», — отметил глава государства.

Российский лидер добавил, что под этим словом имел в виду «неопределенную группу лиц».