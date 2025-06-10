На литовском взморье в мае и июне обнаружен 61 мертвый тюлень

В мае и июне на побережье Балтийского моря в Литве был обнаружен 61 мертвый тюлень, сообщила в понедельник новостная служба TV3.

«Если сравнить это со всем периодом прошлого года — 12 месяцев — то их было 46, так что мы видим, что количество мертвых тюленей с каждым годом увеличивается. Почему так происходит, у меня тоже возникают вопросы», — сказала руководитель центра по уходу за животными Nuaras Юргита Густайтене.

Согласно новостям, биологи из Центра реабилитации животных Литовского морского музея изучают причину гибели найденных на пляжах тюленей — будут вскрыты туши хорошо сохранившихся животных.

Пока не исключается версия о паразитах, поскольку ими заражены бывают и живые детеныши.