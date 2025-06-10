Удар по больному месту: что содержит 18-й пакет санкции ЕС против России

Европейская комиссия в рамках 18-го пакета санкций в отношении России намерена предложить снизить предельную цену на российскую нефть и запретить использование российской энергетической инфраструктуры, включая газопроводы «Северный поток», сообщает Financial Times.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила предложения по новым санкциями против России:
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Отключение от SWIFT еще 22 российских банков;
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Снижение потолка цен на российскую нефть с 60$ до 45$ за баррель;
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Запрет на использование «Северных потоков»;
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Включение в санкционный список 77 танкеров «теневого флота»;
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Запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российского сырья.
Отметим, что предложение снизить полоток G7 на российскую нефть обсуждается почти полгода. Bloomberg писал о таких планах еще в декабре 2024 года.
В черный список также внесут новые нефтяные танкеры, которые Брюссель связывает с российским теневым флотом. Впрочем, танкеры могут не пугаться — санкции против них означают запрет на вход в порты ЕС. Однако они и так туда не заходили.
Кроме того страны Евросоюза намерены предусмотреть в пакете «меры предосторожности», которые помогут защитить Бельгию, где заблокированы активы Банка России на сумму €190 млрд, от судебных исков со стороны Москвы в рамках двустороннего инвестиционного соглашения, говорят источники.
Двусторонний инвестиционный договор был заключен между СССР и Бельгией в 1989 году. Согласно документу, капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, за исключением случаев, когда решение принято исходя из общественных интересов и не является дискриминационным. При этом оно должно сопровождаться выплатой компенсации.
Экономические санкции Евросоюза против России продлеваются отдельным решением Совета ЕС дважды в год — в январе и июле.
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