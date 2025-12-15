Baltijas balss logotype
Обычному телевидению отпущено пять лет

Наша Латвия
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Обычному телевидению отпущено пять лет

Официальное телевещание останется минимум до 2030 года.

В силу географических и социальных обстоятельств, в Латвии все еще находятся достаточно многочисленные — до 20% - группы зрителей, готовых получать безальтернативный телевизионный сигнал, и Кабинет Министров с готовностью пошел им навстречу. «Доступность бесплатного наземного вещания также важна с точки зрения безопасности страны», - значится в документе, рассмотренном на днях правительством с подачи министра сообщений Атиса Швинки («Прогрессивные»).

Главной проблемой в техническом смысле является наличие свободных радичастот — они все более захватываются всепроникающими мобильными сетями, в особенности при экспансии вездесущего 5G и даже следующего, шестого, поколения. Но по нормативам Евросоюза возможно сохранить зону до 700 мегагерц для «бесплатного телевидения, основываясь на нуждах государства».

Сегодня в наземном телевещании назрел переход на новый стандарт DVB-T2 – передача цифрового видео второго поколения, причем с интерактивными функциями. В условиях Латвии, однако, «надо считаться с существенными инвестициями в инфраструктуру, а также принимать во внимание, что телевизоры жителей, которые старше 10 лет, могут не поддерживать эту технологию». Поэтому в ближайшие годы власти учтут, что «есть малообеспеченные лица, которые не могут позволить сменить телевизор», и Латвийский государственный радиотелецентр продолжит раздавать сигнал в привычном формате.

Весь этот года в Латвии трудилась Рабочая группа, куда входили Национальный совет по электронным СМИ, Министерство культуры, всевозможные организации вещателей.

Победителем же конкурса по платному распространению наземного вещания стало SIA Tet. Ежемесячные расходы составят 288 177 EUR, и за эти деньги технически будет возможным обеспечить показ 12 каналов. «Риски невыполнения договора оцениваются как низкие», - считает Министерство сообщений. Для потребителей же это обойдется в 14 евро без НДС. Впрочем, судя по представленным документам, SIA Tet высказывало возражения — не приведет ли рост цен на электричество к непредусмотренным затратам. Со своей стороны, Министерства культуры и юстиции, а также Совет по конкуренции, согласовали бумагу без каких-либо поправок.

Так что те наши земляки, что по-прежнему с интернетом не «на вы», смогут и далее невозбранно внимать выступлениям первых лиц государства в связи с Новым годом.

#СМИ #Латвия #телевидение #технологии
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(5)
  • З
    Злой
    15-го декабря

    Местное гуано не смотрел, не смотрю и не буду смотреть, вообще не интересует судьба латышских сми, пофиг глубоко!

    16
    2
  • Д
    Дед
    15-го декабря

    Латышское телевидение можно закрывать сегодня- добить, чтобы не мучилось.

    116
    6
  • З
    Злой
    Дед
    15-го декабря

    Контрольным!

    3
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го декабря

    смогут и далее невозбранно внимать -- ну это не надолго - всего то 5 лет. Мы потерпим, подождём!

    56
    3
  • Д
    Добрый
    Mr.FGJCNJK
    15-го декабря

    Игорёк,ты,что ли?Подождём твою маму,подождём твою мать

    4
    16
Читать все комментарии

