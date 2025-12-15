В силу географических и социальных обстоятельств, в Латвии все еще находятся достаточно многочисленные — до 20% - группы зрителей, готовых получать безальтернативный телевизионный сигнал, и Кабинет Министров с готовностью пошел им навстречу. «Доступность бесплатного наземного вещания также важна с точки зрения безопасности страны», - значится в документе, рассмотренном на днях правительством с подачи министра сообщений Атиса Швинки («Прогрессивные»).

Главной проблемой в техническом смысле является наличие свободных радичастот — они все более захватываются всепроникающими мобильными сетями, в особенности при экспансии вездесущего 5G и даже следующего, шестого, поколения. Но по нормативам Евросоюза возможно сохранить зону до 700 мегагерц для «бесплатного телевидения, основываясь на нуждах государства».

Сегодня в наземном телевещании назрел переход на новый стандарт DVB-T2 – передача цифрового видео второго поколения, причем с интерактивными функциями. В условиях Латвии, однако, «надо считаться с существенными инвестициями в инфраструктуру, а также принимать во внимание, что телевизоры жителей, которые старше 10 лет, могут не поддерживать эту технологию». Поэтому в ближайшие годы власти учтут, что «есть малообеспеченные лица, которые не могут позволить сменить телевизор», и Латвийский государственный радиотелецентр продолжит раздавать сигнал в привычном формате.

Весь этот года в Латвии трудилась Рабочая группа, куда входили Национальный совет по электронным СМИ, Министерство культуры, всевозможные организации вещателей.

Победителем же конкурса по платному распространению наземного вещания стало SIA Tet. Ежемесячные расходы составят 288 177 EUR, и за эти деньги технически будет возможным обеспечить показ 12 каналов. «Риски невыполнения договора оцениваются как низкие», - считает Министерство сообщений. Для потребителей же это обойдется в 14 евро без НДС. Впрочем, судя по представленным документам, SIA Tet высказывало возражения — не приведет ли рост цен на электричество к непредусмотренным затратам. Со своей стороны, Министерства культуры и юстиции, а также Совет по конкуренции, согласовали бумагу без каких-либо поправок.

Так что те наши земляки, что по-прежнему с интернетом не «на вы», смогут и далее невозбранно внимать выступлениям первых лиц государства в связи с Новым годом.