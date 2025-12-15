С соседом этажом выше мы общаемся, как современные люди, через социальные сети. «Ты уже счет за квартиру получил?» - написал он мне в месенджере. «Да». «А что так много?» - недоуменно вопрошал земляк. «На собрания иногда ходить надо!» - ответил я ему, сопроводив высказывание глуповатой желтой рожицей.

Как мы строительной отрасли помогали

Действительно, на прибавочку в 63,45 евро было трудно не обратить внимание. Последняя, «летняя» платежка, к которой еще не приплюсовали отопление, получилась по цифре больше, чем прошлогодняя январская сумма. А все потому, что в графе «накопления на ремонтные работы будущего периода», вместо 0,5 евро за квадратный метр, стояли — 2 евро. В пересчете на 42,3 квадрата двухкомнатной квартиры это в сумме и выдавало разницу.

Совещание жильцов, коим манкировал наш замечательный сосед, не посетило еще примерно 60% жителей нашего более чем 100-квартирного дома, расположившегося подковой меж трех улиц того, что принято именовать тихим Центром, а то и — посольским районом. Судя по номерам ночующих во дворе тачек, есть среди нас и граждане дружественных республик Балтии, и беженцы из союзного, сражающегося, государства. Они, вероятнее всего, народный хурал посещать не стали. Также трое выходцев с Южной Азии, которые разом заезжали перед мной через шлагбаум, и вежливо так закрыли — уронив со всей дури на крышу моей машины, аналогично. Старый жилой фонд Риги в большом количестве населен арендаторами, а владельцы, скорее всего, даже и не в стране. Загорают на пляжах, рантье!

Так или иначе, по действующему законодательству, трети квартировладельцев, оказалось юридически вполне довольно, чтобы принять то самое судьбоносное решение об увеличении платежей в резервный фонд. Объявленная цель — начать фасадный ремонт здания, коему через год уже будет 100 лет. Некоторое время назад пришло очередное письмо счастья — во исполнение решения, составлен график работ. Но он — не прилагался. Затребовав его в Департаменте городского имущества самоуправления государственного города Риги, я получил разноцветную таблицу, которая упиралась в 2029 год, т.е. конец полномочий нынешнего муниципалитета. Все это время повышенные платежи будут продолжаться, и, вполне вероятно, к ним могут прибавиться также выплаты по кредиту, если таковой возьмут. Ибо по приблизительным подсчетам, наружная покраска здания обойдется - в полмиллиона.

Полученный мной документ содержал приписку относительно неразглашения данных лиц, в соответствии с регулами Евросоюза. В связи с чем могу лишь указать, что найдена уже уважаемая, кругом сертифицированная, архитектурная компания, которая будет вести авторский надзор, обеспечивая должное соблюдение паспорта красок. Среди собственников квартир отыскались и четверо инициативных товарищей, готовых следить за процессом. Ну а нам, прочим, остается теперь следить за ними...

Не будете реновировать — повысим налог!

Именно такую альтернативу поставили перед жильцами нашего дома, принадлежавшего доселе самоуправлению, представители мунципального SIA Rīgas namu pārvaldnieks. В положении о Комиссии развития и качества городской среды Рижской Думы, отмечается, что «деградирующие среду здания» действительно могут облагаться увеличенной ставкой налога на недвижимость, составляющей до 3% кадастровой стоимости, что для нашего здания могло бы составлять 1-3 тысячи евро в год, в зависимости от площади (имеются квартиры и двух-, и четырехкомнатные).

Вышеуказанная структура самоуправления позиционирует себя как «коллегиальное учреждение», во главе него стоит директор департамента имущества самоуправления Владимир Озолиньш, а входят два десятка самых разных чинов, в т.ч. замначальника муниципальной полиции. Представлены также 7 избранных депутатов РД, в т.ч. Ваш автор.

Что самое смешное, нашего дома, в списке «деградирующих», как раз и нету. Так сказать, авансом принялись за ремонт и снятие шкурки с жителей. А всего в Риге на конец 2025 года насчитывается 168 таковых домов, из коих 74 уже классифицированы под 3% налога, 94 — находятся в процессе оценки.

Темпы, коими появляются в Риге «обустроенные здания», невелики — за год всего 11. География обширна — от Грециниеку до Латгалес. Включая даже не известную мне доселе улочку Вилхелма Креслера, что названа по имени рижского городского садовника в живописном районе Дзегужкалнс. Рядом еще имеется улица Гродняс, странно даже, что она уцелела в годину переименований, ибо явно относится к «государству-агрессору».

Начали красить фасад, но спустились в подвал

Разумеется, в комиссии работают не звери, а господа — потому могут войти в положение, и не вводить сразу 3-процентную ставку, если получается, как в доме на улице Матиса. Там было «констатировано, что перед фасадными работами первично нужно провести работы по укреплению подвала». Действия были оформлены как аварийные, и их будут осуществлять в 2026 году, также примутся за внутридворовые балконы и крышу. «Обустройство фасада предварительно могло бы произойти не ранее 2028 года», - честно написали в комиссию инициативные жители. И им согласовали новый график. Всего же в Риге от установленного расписания отстает 30% домов, которые подписались на ремонт.

Бывает и так, как в здании по улице Пиебалгас, что в районе Тейка: выбрали в качестве первоочередных — задачи по ремонту дымовых труб и укреплению подвального перекрытия. Со своей стороны, жители дома на улице Хапсалас, расположенного в Саркандаугаве, принялись за реновацию, устраняя трещины фасада, а потом займутся еще и окнами.

Откуда же для всех этих масштабных деяний берутся денюжки? Разумеется, частью жильцы скидываются из накопленного ремонтного фонда. Но, как свидетельствуют данные комиссии, приветствуется решение, например, дома по улице Ропажу, «заявиться на программу Altum с целью провести комплексное восстановление здания». И тогда уже гарантированно образуется дополнительная сумма в платежках — на десятилетия. Дети, и внуки будут вносить за то, что порешали владельцы 2020-х годов. Зато, конечно, ныне последние не будут платить повышенный налог — ведь если готовы влезть в схему «государственного» (Altum структура автономная, хотя и поднадзорна Минфину) финансирования, то дают 18-30-месячную скидку на обложение недвижимости. Ну и город может помочь — надо только заявиться на конкурс, а потом еще выиграть.

Все это, впрочем, столь же решает проблему — как и ношение воды ситом. Агрессивная метеорология наших краев с большой вероятностью уже через несколько лет образует на новой покраске — пятна, трещины, плесень. А между тем, фундаменты, коммуникации, лестницы, асфальт во дворах остаются теми же, что были и до реновации. Вот о чем в первую очередь нужно думать, вписываясь в долголетние прожекты с финансированием под проценты. Ну и для начала, все-таки ходить на домовые собрания, чтобы потом не удивляться, что без тебя все решили.