В соцсети "Х" продолжают обсуждать рейтинги латвийских партий за ноябрь по данным опроса, проведённого SKDS по заказу Латвийского телевидения. Многих эти рейтинги приводят в уныние.
"Таких низких рейтингов, мне кажется, в истории Латвии не бывало, это показывает уязвимость Латвии. Недоверие своим представителям - словно рак, разъедающий государство", - рассуждает политолог Филипп Раевский.
Публика не блещет оптимизмом:
Я немного жду момента, когда ни одна партия не преодолеет 5%. Но только немного.
Низкие рейтинги на самом деле - это последствия того, что мы годами голосуем за "меньшее зло". Так избиратели сами занижают планку - требования падают, качество теряется, доверие рушится. Когда никто уже не ждёт чего-то лучшего, государство становится уязвимым.
RailB, AirB, Parex, траты НГО, исследования за 300 тысяч, высокомерие Силини, самолёты Кариньша, премии и доплаты министерств, долги и топ всему - Стамбульская конвенция, цены в магазинах, тепло, вода... Всё закончилось. Никто сейчас не пойдёт голосовать вообще, потому что в этом нет смысла.
Соглашусь. А с другой стороны - почему так мало людей идёт в политику и предпочитает, чтобы всё наладил кто-то другой? Насколько помню, в Латвии в политике может вести деятельность кто угодно, без особых дипломов и родословных.
Филипп, доверять своим представителям за что? Граница в драматическом состоянии, безопасность слабая, международная роль сомнительная, бюджет разбазарен, со лживыми лозунгами, чиновничество распухло, народ в плену инфляции и низкого уровня жизни, мы побуждаем своих детей уезжать!
Уровень интеллекта в Сейме самый низкий, какой может быть, потому что самые слабые кандидаты всех партий вычёркивали самых сильных! Это пугает, потому что может повториться и через год.
Народ ждёт, когда в опросах появится "Без партий".
Лохов много, все платят за ваши развлечения, отложив в сторону свои потребности. Не удивительно.
А если доверять некому?
Подлинные рейтинги гораздо ниже...
Каждому полудурку по партии! В 1930-е разве не было похоже? Это не делает нам чести.
Tik zemi reitingi, man šķiet, Latvijas vesturē nav bijuši, tas parāda Latvijas ievainojamību. Neuzticēšanās saviem prikšstāvjiem ir kā vēzis, kas saēd valsti. https://t.co/8y3S5N8jKL— Filips (@Rajevskis) December 12, 2025
