Уходя гасите свет: в сети с пессимизмом смотрят на ближайшие выборы 4 837

Наша Латвия
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Уходя гасите свет: в сети с пессимизмом смотрят на ближайшие выборы
ФОТО: LETA

В соцсети "Х" продолжают обсуждать рейтинги латвийских партий за ноябрь по данным опроса, проведённого SKDS по заказу Латвийского телевидения. Многих эти рейтинги приводят в уныние.

"Таких низких рейтингов, мне кажется, в истории Латвии не бывало, это показывает уязвимость Латвии. Недоверие своим представителям - словно рак, разъедающий государство", - рассуждает политолог Филипп Раевский.

Публика не блещет оптимизмом:

  • Я немного жду момента, когда ни одна партия не преодолеет 5%. Но только немного.

  • Низкие рейтинги на самом деле - это последствия того, что мы годами голосуем за "меньшее зло". Так избиратели сами занижают планку - требования падают, качество теряется, доверие рушится. Когда никто уже не ждёт чего-то лучшего, государство становится уязвимым.

  • RailB, AirB, Parex, траты НГО, исследования за 300 тысяч, высокомерие Силини, самолёты Кариньша, премии и доплаты министерств, долги и топ всему - Стамбульская конвенция, цены в магазинах, тепло, вода... Всё закончилось. Никто сейчас не пойдёт голосовать вообще, потому что в этом нет смысла.

  • Соглашусь. А с другой стороны - почему так мало людей идёт в политику и предпочитает, чтобы всё наладил кто-то другой? Насколько помню, в Латвии в политике может вести деятельность кто угодно, без особых дипломов и родословных.

  • Филипп, доверять своим представителям за что? Граница в драматическом состоянии, безопасность слабая, международная роль сомнительная, бюджет разбазарен, со лживыми лозунгами, чиновничество распухло, народ в плену инфляции и низкого уровня жизни, мы побуждаем своих детей уезжать!

  • Уровень интеллекта в Сейме самый низкий, какой может быть, потому что самые слабые кандидаты всех партий вычёркивали самых сильных! Это пугает, потому что может повториться и через год.

  • Народ ждёт, когда в опросах появится "Без партий".

  • Лохов много, все платят за ваши развлечения, отложив в сторону свои потребности. Не удивительно.

  • А если доверять некому?

  • Подлинные рейтинги гораздо ниже...

  • Каждому полудурку по партии! В 1930-е разве не было похоже? Это не делает нам чести.

#выборы #Латвия #соцсети #качество #политика
Автор - Павел Кириллов
Автор - Павел Кириллов
