Норвегия поможет Латвии построить две новые женские тюрьмы с душем в камерах 4 1121

Дата публикации: 15.12.2025
В Латвии при поддержке гранта правительства Норвегии появятся две новые женские тюрьмы — в Цесисе и Олайне. Проект стоимостью более 17 миллионов евро предусматривает современную инфраструктуру и программы ресоциализации.

В Цесисе планируется построить новый корпус на 92 места, а в Олайне — на 50 мест, сообщает LSM+. Пока единственная в Латвии женская тюрьма находится в столичном микрорайоне Ильгюциемс. Там содержатся 188 заключенных, их число со временем уменьшается.

Планируется, что в новом здании в Цесисе будет также отделение для матерей с детьми до четырех лет, сообщил начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин: «Мы планируем перенести тюрьму из Ильгюциемса в Цесис, потому что, проводя исследования и готовясь к проекту, понимаем, что ремонтировать или развивать старую инфраструктуру в Ильгюциемсе экономически нецелесообразно и неэффективно.

Инфраструктура должна быть частью системы исполнения наказаний и обеспечивать ресоциализацию, быть соответствующей и пригодной — чтобы, например, были двухместные камеры с душем и туалетом в камерах, что позволяет соблюсти требования приватности и гигиены. А чтобы реализовать программы обучения — нужны учебные помещения, не приспособленные, а специально оборудованные, поэтому это очень важно».

Автор - Павел Кириллов
