В XIV Сейме есть целых два рабочих органа, занятых военными вопросами — Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, и Подкомиссия по всеобъемлющей обороне. На днях ее глава вызвал на ковер начальство МВД ЛР, дабы выяснить — какое развитие получила в стране гражданская оборона.

Я б в пожарные пошел

Иварс Накуртс, замначальника Государственной службы пожаротушения и спасения (VUGD), отметил, что в 2025 году начали выплачивать по 300 евро в месяц доплаты всем служащим со специальными званиями (прежние доплаты за звания — до 170 евро – также остаются). Пожарные доселе не могли справиться с дефицитом кадров. «Возрастала неудовлетворенность должностных лиц, приходилось их перемещать». В нынешнем году, благодаря повышению оплаты труда, «выстроилась очередь», и принято 170 новых сотрудников. «Мы сможем обеспечить качественную услугу населению». На 100% оплачиваются в пожарной службе и сверхурочные, работа в выходные и праздники; замещение — на 30%.

Полковник Накуртс отметил, что в его службе есть исключение, коего нет в полиции или погранохране — можно принимать людей, которые «согрешили», и были осуждены. На данный момент таких приняты 18 человек, «истории разные, от ошибок молодости...» Разумеется, при собеседовании возникают и вопросы, требующие «лояльности». К примеру, если человек колеблется в определении того, кто виноват в войне между Россией и Украиной, то им в лучшем случае назначают 6-месячный испытательный срок. А то и не берут вовсе.

– Это решение комиссии, не персональное, - подчеркнул заместитель начальника. Для пожарных важно, чтобы человек не только шел за большим отпуском, но и вкладывался в работу, где ему выдают форму. VUGD уделяет много внимания внутренней коммуникации — проводятся совещания командиров, выпускается внутреннее электронное издание, ежегодно готовится отчет с определением уровня удовлетворенности персонала.

«Трудней всего у нас получается с должностными лицами, занятыми интеллектуальным трудом, например, пожарными инспекторами. Обучение длится год, за это время люди работают вместе со старшими инспекторами, проверяют оборудование. В настоящее время активно 68 инспекторов».

В настоящее время задействован порядок самодекларирования пожарной сигнализации, а «система — помогает».

Бункеры нашего спасения

Касательное убежищ гражданской обороны господин Накуртс сообщил: пожарно-спасательные эксперты 4710 объектов обследовали, и 3300 — оценили. Некоторые упомянутые в кадастре строения зачастую поменяли собственников, и не соответствуют действительности, вердикт – «снесен или сгорел». Всего же в Латвии констатировано 390 объектов, соответствующих статусу убежища; частично соответствующих — 1256 объектов. Стоит напомнить, что система ГО пала жертвой большого финансового кризиса — в 2008 году, при правительстве Иварса Годманиса («Латвийская первая партия/Латвийский путь»), было принято решение ликвидировать убежища как таковые!

В настоящее время европейские фонды выделили Латвии финансирование — свыше 22 миллионов евро, что позволило самоуправлениям разработать 570 проектов перестройки убежищ. Лидирует Рига — порядка полутысячи объектов желают получить денюжку ЕС. В частности, будут укреплять стены и перекрытия бывших советских бункеров.

В настоящее время в Латвии сдано в эксплуатацию 15 центров управления кризисами, в коих сотрудничают полиция, неотложная медицинская служба и пожарно-спасательное ведомство, готовятся к сдаче еще три.

Нужны ли добровольцы на пожаре?

Важным элементом системы гражданской обороны являются общественные организации — те же добровольные пожарные дружины. Самоуправления возьмут на себя функцию их координации и оснащения. Им передаются также здания и пользованная техника. Впрочем, у волонтеров возникают и проблемы — их порой не пускают на те объекты, которые в «час X» они готовятся тушить! Об этом поведал депутат от «Нового Единства», в прошлом профессиональный пожарный, прослуживший в родной Валмиере 30 лет в чине полковника.

Волонтерское движение берется пожарными в расчет, замначальника VUGD подчеркнул роль местных комиссий по гражданской обороне. «Когда деревья падают, мы задействуем этих добровольцев. Что важно сейчас? Формирования гражданской обороны требуют вложений. На данный момент добровольческое движение не просит ничего. Конечно, будут какие-то нужды, нужно проработать, чтобы их привлечение было компенсировано. Чтобы их все время обучали, и они заполняли эти ниши».

В качестве примера были приведены осенние учения по организации эвакуационных центров гражданской обороны. Потребовалось немало людей, которые согласились на личном опыте испытать перевозку в кризисных условиях, ночевку в наскоро переоборудованном помещении. «Проблем, вызовов ненормально много», – констатировал пожарный чин.

Полковник Накуртс рассказал также, что в течение продолжительного времени у VUGD были проблемы с приемом на работу молодых людей после школы. К примеру, в прошлом году после отсева по показателям здоровья, в пожарно-спасательный колледж поступило... три юноши. В этом году прирост налицо — свыше 20. «Мы очень много ездим, рассказываем — приходите к нам! Но у нас много конкурентов — Национальные вооруженные силы, Земессардзе».

-Когда начнется мобилизация? – задался вопросом глава комиссии Сейма. Руководителю подкомиссии объяснили, что обоснованием должно явиться военное вторжение в Латвию.

Но и до него самоуправления могут привлечь своих сотрудников, учителей, к организации эвакуационных пунктов в школах. Может оказаться, к примеру, что в Балтийском море круизный корабль наскочит на мель — и нужно будет эвакуировать на берег тысячу с лишним человек. В таковых центрах потребуется и регистрация (например, при помощи браслетов), и организация психологической помощи. Иварс Накуртс привел в качестве примера женскую оборонительную организацию Эстонии. Эта работа должна осуществляться совместно с МВД, в лице Государственной службы пожаротушения и спасения. Пока же, увы, «нет мотивации и финансирования, чтобы создавать такие формирования». А между тем служащие в данных структурах во время войны не будут призываться в армию.

Спасательное приложение

Ресурс 112.lv позволяет не только вызвать оперативные службы, но и определить ближайшее к вам убежище на случай чрезвычайной ситуации, а также даст советы на случай кризиса.