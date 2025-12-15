«Нам как обществу нужно учиться праздновать без алкоголя и жить без него» - медик 3 885

Дата публикации: 15.12.2025
В прошлом году в Латвии от вызванных алкоголем заболеваний печени умерли более двухсот человек. Большинство умерших — мужчины, а больше всего смертей зарегистрировано в возрасте 50-59 лет. Специалисты предупреждают: многих из этих случаев можно было бы избежать, если бы люди обращались за помощью своевременно.

Смертность от алкогольных заболеваний печени в Латвии по-прежнему остается одной из самых высоких в Европе, и реальность жесткая — каждый день кто-то умирает от последствий, которые можно предотвратить, сообщают TV3 Ziņas.

Специалисты по зависимостям отмечают: одна из главных трудностей в борьбе с алкоголизмом — многие не признают проблему. За помощью приходят слишком поздно, часто уже тогда, когда здоровье серьезно ухудшилось.

Руководитель амбулаторно-консультативного отделения наркологии Рижского центра психиатрии и наркологии Инга Ладсмане объясняет:

«Это отрицание — отрицание своей болезни, когда человек не умеет увидеть связь между употреблением и вызванными им последствиями. Хотя стоит отметить: если появляются проблемы с физическим здоровьем, эти люди реагируют быстрее — это их немного тревожит».

В то же время врачи признают: в последние годы заметны и позитивные тенденции. Если раньше решение проблем, связанных с алкоголем, чаще начиналось только после вмешательства семьи, то теперь к специалистам все чаще обращаются люди, которые сами осознают риски.

Ладсмане отмечает:

«Сейчас за помощью обращаются молодые люди — возможно, еще не с симптомами зависимости, но с чрезмерным употреблением алкоголя, когда они сами увидели, что это проблема, хотят ее решать, потому что самостоятельно не получилось».

Отдельно гепатологи предупреждают: заболевания печени долго могут протекать без симптомов. Это одно из самых опасных алкогольных последствий — человек просто не чувствует, что печень повреждается.

Руководитель отделения заболеваний печени Латвийского центра инфектологии Иева Толмане говорит:

«Печень — орган, который не болит, поэтому, употребляя алкоголь, человек не чувствует предупреждающих сигналов и нередко бывает удивлен, попадая в больницу с желтухой, накоплением жидкости в животе или кровотечением из желудочно-кишечного тракта — состояниями, которые уже опасны для жизни. Нам как обществу нужно учиться жить иначе. Учиться праздновать без алкоголя и жить без него, потому что унаследованное поколениями представление, что праздник невозможен без алкоголя, необходимо менять».

Специалисты напоминают: единственный способ защитить себя от алкогольных заболеваний печени — отказаться от чрезмерного употребления алкоголя. Чем раньше проблема замечена, тем выше шанс избежать тяжелых последствий.

Автор - Павел Кириллов
Автор - Павел Кириллов
