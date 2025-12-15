Sadales tīkls сообщает: с 1 января государство перестанет "оказывать помощь по ограничению резкого роста тарифов для частных лиц". Что в переводе на простой человеческий язык означает: вырастут счета для пользователей с тарифными планами типа Pamata/Базовый.

Насколько вырастут счета:

для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности, в зависимости от выбранной мощности, с января увеличится на 0,20-1,26 евро в месяц (без учета НДС);

для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92–3,50 евро (без НДС).

Но эти изменения не затронут домохозяйства, на которые государственная поддержка не распространялась - подключения с мощностью 32 А и выше, а также юридических лиц. Для этих клиентов плата останется неизменной.

Ежемесячный платеж также не изменится и у тех клиентов, которые используют тарифный план Specialais, предназначенный для исключительных случаев (объекты с отсутствующим или очень малым потреблением, например, летний дом в зимний сезон или пустующая квартира, выставленная на продажу).

Где я могу узнать свои дела по счетам?

На sadalestikls.lv при помощи тарифного калькулятора.

Кому положена помощь

В 2026 году малоимущие или малообеспеченные лица, многодетные семьи или семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, лица с первой группой инвалидности и т.д. в соответствии с Законом о рынке электроэнергии смогут по-прежнему получать государственную поддержку на оплату электроэнергии.

для нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства (человека) — 20 евро;

для большой семьи — 25 евро.

для семьи (лица), ухаживающего за ребёнком с инвалидностью — 20 евро;

для лиц с инвалидностью группы I или его опекунов - 20 евро;

Подача заявления для получения поддержки не требуется – она применяется автоматически как скидка в счете за электроэнергию.

На данный момент эту скидку оформляют следующие торговцы электроэнергией:

Latvenergo AS (Elektrum);

SIA Тет

SIA ENEFIT

VAS Latvijas dzelzceļš

SIA Virši Renergy

Подробности на bvkb.gov.lv в разделе "Организация торговой услуги для защищенного пользователя/Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma organizēšana.

Цены в Латвии очень высокие! Сравниваем с Европой

Данные Eurostat по итогам первой половины 2025-го: цены на электроэнергию для домохозяйств по европейским странам (включая государства ЕС, кандидатов и страны ЕАСТ)

Средняя цена - 28,7 евро за 100 кВт⋅ч. - сообщил Eurostat.

Германия - 38,4 евро,

Бельгия - 35,7 евро,

Дания 34,9 евро,

Италия, Ирландия, Чехия - 30 евро,

Франция - 26,6 евро,

Испания - 26,1 евро,

Венгрия - 10,4 евро,

Турция, Грузия, Косово, Босния и Герцеговина, Черногория - менее 10 евро..

Венгрия - 10,4 евро.

Латвия выделяется на общем фоне, но не в лучшую сторону. Латвия - 24,4 евро за 100 кВт⋅ч - и это ДОРОЖЕ, чем, например, в Нидерландах, Финляндии, Греции, Португалии, Норвегии, Эстонии, Литве и мн. др. странах.