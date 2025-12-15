Sadales tīkls сообщает: с 1 января государство перестанет "оказывать помощь по ограничению резкого роста тарифов для частных лиц". Что в переводе на простой человеческий язык означает: вырастут счета для пользователей с тарифными планами типа Pamata/Базовый.
Насколько вырастут счета:
-
для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности, в зависимости от выбранной мощности, с января увеличится на 0,20-1,26 евро в месяц (без учета НДС);
-
для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92–3,50 евро (без НДС).
Но эти изменения не затронут домохозяйства, на которые государственная поддержка не распространялась - подключения с мощностью 32 А и выше, а также юридических лиц. Для этих клиентов плата останется неизменной.
Ежемесячный платеж также не изменится и у тех клиентов, которые используют тарифный план Specialais, предназначенный для исключительных случаев (объекты с отсутствующим или очень малым потреблением, например, летний дом в зимний сезон или пустующая квартира, выставленная на продажу).
Где я могу узнать свои дела по счетам?
На sadalestikls.lv при помощи тарифного калькулятора.
Кому положена помощь
В 2026 году малоимущие или малообеспеченные лица, многодетные семьи или семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, лица с первой группой инвалидности и т.д. в соответствии с Законом о рынке электроэнергии смогут по-прежнему получать государственную поддержку на оплату электроэнергии.
-
для нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства (человека) — 20 евро;
-
для большой семьи — 25 евро.
-
для семьи (лица), ухаживающего за ребёнком с инвалидностью — 20 евро;
-
для лиц с инвалидностью группы I или его опекунов - 20 евро;
Подача заявления для получения поддержки не требуется – она применяется автоматически как скидка в счете за электроэнергию.
На данный момент эту скидку оформляют следующие торговцы электроэнергией:
Latvenergo AS (Elektrum);
SIA Тет
SIA ENEFIT
VAS Latvijas dzelzceļš
SIA Virši Renergy
Подробности на bvkb.gov.lv в разделе "Организация торговой услуги для защищенного пользователя/Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma organizēšana.
Цены в Латвии очень высокие! Сравниваем с Европой
Данные Eurostat по итогам первой половины 2025-го: цены на электроэнергию для домохозяйств по европейским странам (включая государства ЕС, кандидатов и страны ЕАСТ)
Средняя цена - 28,7 евро за 100 кВт⋅ч. - сообщил Eurostat.
-
Германия - 38,4 евро,
-
Бельгия - 35,7 евро,
-
Дания 34,9 евро,
-
Италия, Ирландия, Чехия - 30 евро,
-
Франция - 26,6 евро,
-
Испания - 26,1 евро,
-
Венгрия - 10,4 евро,
-
Турция, Грузия, Косово, Босния и Герцеговина, Черногория - менее 10 евро..
-
Латвия выделяется на общем фоне, но не в лучшую сторону. Латвия - 24,4 евро за 100 кВт⋅ч - и это ДОРОЖЕ, чем, например, в Нидерландах, Финляндии, Греции, Португалии, Норвегии, Эстонии, Литве и мн. др. странах.
