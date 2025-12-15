Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Электричество подорожает с 1 января 2026 года: сколько заплатят домохозяйства 2 6614

Наша Латвия
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Электричество подорожает с 1 января 2026 года: сколько заплатят домохозяйства
ФОТО: depositphotos

Sadales tīkls сообщает: с 1 января государство перестанет "оказывать помощь по ограничению резкого роста тарифов для частных лиц". Что в переводе на простой человеческий язык означает: вырастут счета для пользователей с тарифными планами типа Pamata/Базовый.

Насколько вырастут счета:

  • для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности, в зависимости от выбранной мощности, с января увеличится на 0,20-1,26 евро в месяц (без учета НДС);

  • для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92–3,50 евро (без НДС).

Но эти изменения не затронут домохозяйства, на которые государственная поддержка не распространялась - подключения с мощностью 32 А и выше, а также юридических лиц. Для этих клиентов плата останется неизменной.

Ежемесячный платеж также не изменится и у тех клиентов, которые используют тарифный план Specialais, предназначенный для исключительных случаев (объекты с отсутствующим или очень малым потреблением, например, летний дом в зимний сезон или пустующая квартира, выставленная на продажу).

Где я могу узнать свои дела по счетам?

На sadalestikls.lv при помощи тарифного калькулятора.

Кому положена помощь

В 2026 году малоимущие или малообеспеченные лица, многодетные семьи или семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, лица с первой группой инвалидности и т.д. в соответствии с Законом о рынке электроэнергии смогут по-прежнему получать государственную поддержку на оплату электроэнергии.

  • для нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства (человека) — 20 евро;

  • для большой семьи — 25 евро.

  • для семьи (лица), ухаживающего за ребёнком с инвалидностью — 20 евро;

  • для лиц с инвалидностью группы I или его опекунов - 20 евро;

Подача заявления для получения поддержки не требуется – она применяется автоматически как скидка в счете за электроэнергию.

На данный момент эту скидку оформляют следующие торговцы электроэнергией:

Latvenergo AS (Elektrum);

SIA Тет

SIA ENEFIT

VAS Latvijas dzelzceļš

SIA Virši Renergy

Подробности на bvkb.gov.lv в разделе "Организация торговой услуги для защищенного пользователя/Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma organizēšana.

Цены в Латвии очень высокие! Сравниваем с Европой

Данные Eurostat по итогам первой половины 2025-го: цены на электроэнергию для домохозяйств по европейским странам (включая государства ЕС, кандидатов и страны ЕАСТ)

Средняя цена - 28,7 евро за 100 кВт⋅ч. - сообщил Eurostat.

  • Германия - 38,4 евро,

  • Бельгия - 35,7 евро,

  • Дания 34,9 евро,

  • Италия, Ирландия, Чехия - 30 евро,

  • Франция - 26,6 евро,

  • Испания - 26,1 евро,

  • Венгрия - 10,4 евро,

  • Турция, Грузия, Косово, Босния и Герцеговина, Черногория - менее 10 евро..

  • Венгрия - 10,4 евро.

Латвия выделяется на общем фоне, но не в лучшую сторону. Латвия - 24,4 евро за 100 кВт⋅ч - и это ДОРОЖЕ, чем, например, в Нидерландах, Финляндии, Греции, Португалии, Норвегии, Эстонии, Литве и мн. др. странах.

Читайте нас также:
#цены #Латвия #Европа #электричество #энергетика #скидки #потребление #тарифы
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
11
2
0
19
0
16

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    15-го декабря

    Латвия отпилила сук на котором сидела, когда за счет дешевой электроэнергии могла получать подпитку к бюджету, продавая населению гораздо дороже. Отключившись от БРЭЛЛ, халява кончилась, а поторебности остались и необходимо гнать цены вверх обворовывая население. Но это латышская страна и латышам нравится.

    63
    2
  • П
    Процион
    15-го декабря

    Ничего личного к уваж. Городницкому: какой материал ему выдали, так он и написал. А материал он получил отвратительный. Во первых, в заголовке должно быть не «Электричество подорожает», а На электричество поднимут цены». Кто поднимет? Sadales tīkls и правительство. Почему поднимут? Потому что государство перестанет «оказывать помощь…» и т.д. А тпочему вдруг оно «перестанет «оказывать помощь»? Тоже не указано. Что такое с государством вдруг случилось? Не стало хватать бюджетных средств на оплату труда чиновников, перекладывающих бумажки? Других причин не видно. И ещё. Это что за платежи «без учета НДС». Кто в Латвии платит «без НДС». Разве что Вайра Фрейберга, так она вообще ни за что не платит, так что не в счет. Вот так надо обрабатывать материал, А.Городницкий. Повторяю: ничего личного.

    99
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ливонские, армянские, немецкие: еще идут старинные часы
Изображение к статье: «А теперь мы идем к вам!» Мошенники выдают себя за работников Rīgas ūdens
Изображение к статье: Ждать ли перемены погоды? Синоптики огласили прогноз на вторник в Латвии
Изображение к статье: Пенсии второго уровня: Литва открывает доступ к накоплениям — что об этом думают в Латвии Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На полях Поднебесной эффективно работает техника. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: В гибели Роба Райнера и его жены полиция проверяет причастность их сына
Lifenews
Изображение к статье: Не только черный: самые интересные цветовые сочетания этой зимы
Люблю!
Изображение к статье: Rail Baltica дорожает: даже сокращение шумозащит, мостов и туннелей не спасает бюджет
Политика
Изображение к статье: Жители пустыни живут по своим правилам. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Сказка «Новогодний переполох»: старые герои на новый лад
Культура &
Изображение к статье: На полях Поднебесной эффективно работает техника. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: В гибели Роба Райнера и его жены полиция проверяет причастность их сына
Lifenews
Изображение к статье: Не только черный: самые интересные цветовые сочетания этой зимы
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео