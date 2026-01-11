Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему манная каша считается вредной? 0 390

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?

В последнее время активно обсуждается, что манная каша является одной из самых вредных каш. Действительно ли это так?

 

Да, это действительно так. Манная каша не приносит никакой пользы организму. Более того, она является сильным аллергеном, как сообщила врач и клинический нутрициолог Таисия МЕЛЕШКО.

По воспоминаниям наших бабушек, в советское время манная крупа была единственным доступным вариантом для приготовления каши для детей. Гречка, овсянка и рис были не так легко доступны в магазинах, поэтому приходилось довольствоваться именно манкой. Существовало также мнение, что манная каша помогает детям быстро набирать вес.

По словам нутрициолога, манка состоит на 85% из быстрых углеводов и практически не содержит витаминов, минералов и клетчатки.

- Это настоящая «сахарная бомба» для ребенка. Это эквивалентно тому, если он съест шоколадку или булочку на завтрак, - отмечает эксперт.

Кроме того, глютен, который в значительных количествах присутствует в манной крупе, может вызывать аллергию и привести к целиакии (непереносимости глютена).

Хотя не все дети страдают от этой болезни, предсказать наличие целиакии крайне сложно, поэтому лучше исключить эту спорную кашу из рациона ребенка.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как пережить морозы: семь продуктов с высоким содержанием меди
Изображение к статье: Диетолог рассказала, в какое время лучше всего есть пельмени
Изображение к статье: Как правильно употреблять куркуму: рецепты полезных напитков
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Лютые морозы идут на Латвию - синоптики предупредили жителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Бюджет потянет? Решено ремонтировать Каменный мост в Риге
Политика
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео