В последнее время активно обсуждается, что манная каша является одной из самых вредных каш. Действительно ли это так?

Да, это действительно так. Манная каша не приносит никакой пользы организму. Более того, она является сильным аллергеном, как сообщила врач и клинический нутрициолог Таисия МЕЛЕШКО.

По воспоминаниям наших бабушек, в советское время манная крупа была единственным доступным вариантом для приготовления каши для детей. Гречка, овсянка и рис были не так легко доступны в магазинах, поэтому приходилось довольствоваться именно манкой. Существовало также мнение, что манная каша помогает детям быстро набирать вес.

По словам нутрициолога, манка состоит на 85% из быстрых углеводов и практически не содержит витаминов, минералов и клетчатки.

- Это настоящая «сахарная бомба» для ребенка. Это эквивалентно тому, если он съест шоколадку или булочку на завтрак, - отмечает эксперт.

Кроме того, глютен, который в значительных количествах присутствует в манной крупе, может вызывать аллергию и привести к целиакии (непереносимости глютена).

Хотя не все дети страдают от этой болезни, предсказать наличие целиакии крайне сложно, поэтому лучше исключить эту спорную кашу из рациона ребенка.