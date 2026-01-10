Какао — один из старейших напитков, известный с времен индейцев майя, по-прежнему привлекает внимание диетологов, ученых и специалистов в области правильного питания.

По словам врача-диетолога Татьяны Залетовой, полезные свойства этого ароматного напитка можно перечислять бесконечно, поэтому эксперт выделила лишь ключевые из них. Антиоксиданты, содержащиеся в какао, способствуют замедлению процессов старения организма и предотвращают развитие атеросклероза, а также связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Биоактивные соединения в составе какао снижают вероятность образования холестериновых бляшек, препятствуя склеиванию тромбоцитов. Таким образом, этот напиток становится важным профилактическим средством в борьбе с инфарктами и инсультами.

Кроме того, какао способствует улучшению когнитивных функций мозга, а также обладает свойствами понижения артериального давления, контроля веса и, как следствие, уменьшения риска развития диабета 2 типа. Оно также помогает справляться с депрессивными состояниями, улучшая настроение и работоспособность.

Исследования подтвердили эффективность какао при его включении в комплексное лечение пациентов с циррозом печени. Хотя какао не является лекарственным средством, оно может замедлить прогрессирование этой болезни и стать вспомогательным элементом в борьбе с патологиями, предшествующими циррозу, такими как неалкогольная жировая болезнь печени или вирусные гепатиты.

Тем не менее, употребление продуктов на основе какао имеет свои противопоказания. Поэтому Татьяна Залетова предостерегает о необходимости консультации с врачом.