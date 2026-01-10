Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Четыре причины сократить потребление молочных продуктов 0 340

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четыре причины сократить потребление молочных продуктов

Многие эксперты и сторонники «здорового питания» подчеркивают преимущества безмолочной диеты. Однако не все утверждения, распространенные в интернете, являются правдой. Давайте выясним, как безмолочное питание влияет на организм и какие его плюсы.

 


Для поддержания здоровья человеку необходимо разнообразное питание. Молочные продукты являются источником белка и кальция, однако некоторые люди страдают от непереносимости лактозы или просто не любят вкус молока. В настоящее время существует множество альтернатив, и все больше людей утверждают, что «молочку» следует исключить из рациона. Какие же аргументы стоят за этим мнением?

Одним из основных преимуществ отказа от молочных продуктов является уменьшение потребления насыщенных жиров, сахара и соли, что в целом способствует снижению калорийности рациона и поддержанию здорового веса. Однако есть и другие важные аспекты...

Улучшение пищеварения

Молочные продукты содержат природный сахар — лактозу, для расщепления которой необходим фермент лактаза. Уровень этого фермента варьируется у разных людей, и те, кто страдает непереносимостью лактозы, не вырабатывают его в достаточном количестве. Если лактоза не расщепляется, это может привести к вздутию живота, тошноте и расстройству пищеварения. Даже если у вас нет полной непереносимости, попробуйте исключить молочные продукты хотя бы на неделю и понаблюдайте за своим состоянием.

Ранее считалось, что молочные продукты могут вызывать воспалительные процессы, нарушающие пищеварение. Однако современные исследования опровергли эту точку зрения.

Причина акне

Коровье молоко и молочные продукты содержат казеин и сыворотку, которые могут повышать уровень инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1), связанного с увеличением выработки кожного сала. Эта стимуляция может быть связана с возникновением прыщей.

Существует также мнение, что коров на фермах обрабатывают искусственными гормонами, что может повлиять на состав их молока. Исследование, опубликованное в Журнале клинической и эстетической дерматологии, показало, что это может затрагивать и наши гормоны, что, в свою очередь, может спровоцировать появление акне.

Тем не менее, специалисты отмечают, что доказательства этой связи пока недостаточны и это всего лишь теории. Нет надежных данных о прямой зависимости между потреблением молочных продуктов и акне, но если вы заметили такую связь, возможно, стоит сократить потребление «молочки».

Потеря веса

Люди, регулярно употребляющие молочные продукты, могут столкнуться с риском увеличения веса. «Из-за высокого содержания жира молочные продукты довольно калорийны по сравнению с другими продуктами и напитками», — утверждает диетолог Алекс Паррен.

Кроме того, большая часть жиров в молоке и молочных продуктах — это насыщенные жиры, которые могут негативно сказаться на здоровье. Чрезмерное их потребление может привести к повышению уровня холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.

Повышение энергии

Несмотря на то что молочные продукты калорийны и обеспечивают организм энергией, они также содержат аминокислоту триптофан, способствующую усталости. Кроме того, молочные продукты долго перевариваются, что заставляет организм тратить больше энергии на их усвоение.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Напиток, способный защитить от множества болезней: помогает при диабете и снижает давление
Изображение к статье: Удивительное открытие: кофе может способствовать долголетию! Но только молотый!
Изображение к статье: Белорусские исследователи освоили печать котлет с помощью 3D-принтера
Изображение к статье: Зачем нужны жирные продукты при похудении и какие из них самые полезные?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео