Многие эксперты и сторонники «здорового питания» подчеркивают преимущества безмолочной диеты. Однако не все утверждения, распространенные в интернете, являются правдой. Давайте выясним, как безмолочное питание влияет на организм и какие его плюсы.



Для поддержания здоровья человеку необходимо разнообразное питание. Молочные продукты являются источником белка и кальция, однако некоторые люди страдают от непереносимости лактозы или просто не любят вкус молока. В настоящее время существует множество альтернатив, и все больше людей утверждают, что «молочку» следует исключить из рациона. Какие же аргументы стоят за этим мнением?

Одним из основных преимуществ отказа от молочных продуктов является уменьшение потребления насыщенных жиров, сахара и соли, что в целом способствует снижению калорийности рациона и поддержанию здорового веса. Однако есть и другие важные аспекты...

Улучшение пищеварения

Молочные продукты содержат природный сахар — лактозу, для расщепления которой необходим фермент лактаза. Уровень этого фермента варьируется у разных людей, и те, кто страдает непереносимостью лактозы, не вырабатывают его в достаточном количестве. Если лактоза не расщепляется, это может привести к вздутию живота, тошноте и расстройству пищеварения. Даже если у вас нет полной непереносимости, попробуйте исключить молочные продукты хотя бы на неделю и понаблюдайте за своим состоянием.

Ранее считалось, что молочные продукты могут вызывать воспалительные процессы, нарушающие пищеварение. Однако современные исследования опровергли эту точку зрения.

Причина акне

Коровье молоко и молочные продукты содержат казеин и сыворотку, которые могут повышать уровень инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1), связанного с увеличением выработки кожного сала. Эта стимуляция может быть связана с возникновением прыщей.

Существует также мнение, что коров на фермах обрабатывают искусственными гормонами, что может повлиять на состав их молока. Исследование, опубликованное в Журнале клинической и эстетической дерматологии, показало, что это может затрагивать и наши гормоны, что, в свою очередь, может спровоцировать появление акне.

Тем не менее, специалисты отмечают, что доказательства этой связи пока недостаточны и это всего лишь теории. Нет надежных данных о прямой зависимости между потреблением молочных продуктов и акне, но если вы заметили такую связь, возможно, стоит сократить потребление «молочки».

Потеря веса

Люди, регулярно употребляющие молочные продукты, могут столкнуться с риском увеличения веса. «Из-за высокого содержания жира молочные продукты довольно калорийны по сравнению с другими продуктами и напитками», — утверждает диетолог Алекс Паррен.

Кроме того, большая часть жиров в молоке и молочных продуктах — это насыщенные жиры, которые могут негативно сказаться на здоровье. Чрезмерное их потребление может привести к повышению уровня холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт.

Повышение энергии

Несмотря на то что молочные продукты калорийны и обеспечивают организм энергией, они также содержат аминокислоту триптофан, способствующую усталости. Кроме того, молочные продукты долго перевариваются, что заставляет организм тратить больше энергии на их усвоение.