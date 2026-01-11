Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как лемуры изучают наше поведение: пять фактов о животных с высоким интеллектом 0 106

В мире животных
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как лемуры изучают наше поведение: пять фактов о животных с высоким интеллектом

На Земле обитает множество удивительных существ. Некоторые из них обладают умственными способностями, которые превосходят наши ожидания. Не верите? Убедитесь сами! Мы подготовили 5 фактов о когнитивных способностях животных.

 

Волки обучаются более эффективно, чем собаки. По крайней мере, такое заключение сделали исследователи в статье, опубликованной в научном журнале PLOS One. В эксперименте участвовали четырнадцать волчат и столько же щенков, которые наблюдали за обученной собакой, открывающей коробку, и должны были повторить этот трюк. Все волчата справились с задачей, в то время как только десять собак смогли сделать то же самое.

Лемуры способны отлично анализировать поведение людей. В одном из экспериментов несколько участников, сидя за едой, были с завязанными глазами, в то время как другие сидели без повязок. Лемуры быстро поняли, кто из людей может видеть пищу, а кто нет, и начали красть еду у тех, кто был с повязками.

Зебровые амадины умеют притворяться здоровыми, даже если на самом деле они страдают от серьезных заболеваний — все это делается для привлечения партнера. Мы не единственный вид, способный обманывать своих сородичей.

Птицы из семейства воробьиных не обладают большой памятью, но постоянно создают новые мелодии. Исследования показали, что самцы этих птиц быстрее забывают ненужную информацию, чтобы освободить память для изучения новых песен.

Крысы имеют высокоразвитую рабочую память, позволяющую им «держать в уме» фрагменты информации для текущей умственной деятельности. Это помогает им, например, ловко избегать ловушек, установленных на одних и тех же местах.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование: какие новогодние мелодии предпочитают собаки
Изображение к статье: Забавные факты о скунсах: воинственные вонючки
Изображение к статье: Устают ли собаки от долгого лая?
Изображение к статье: Удивительная история утконоса: почему ученые долгое время сомневались в его существовании

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван самый важный для здоровья зимой продукт
Lifenews
Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Назван самый важный для здоровья зимой продукт
Lifenews
Изображение к статье: Уверенный в себе мужчина или нахал? 10 неочевидных различий
Люблю!
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео