На Земле обитает множество удивительных существ. Некоторые из них обладают умственными способностями, которые превосходят наши ожидания. Не верите? Убедитесь сами! Мы подготовили 5 фактов о когнитивных способностях животных.

Волки обучаются более эффективно, чем собаки. По крайней мере, такое заключение сделали исследователи в статье, опубликованной в научном журнале PLOS One. В эксперименте участвовали четырнадцать волчат и столько же щенков, которые наблюдали за обученной собакой, открывающей коробку, и должны были повторить этот трюк. Все волчата справились с задачей, в то время как только десять собак смогли сделать то же самое.

Лемуры способны отлично анализировать поведение людей. В одном из экспериментов несколько участников, сидя за едой, были с завязанными глазами, в то время как другие сидели без повязок. Лемуры быстро поняли, кто из людей может видеть пищу, а кто нет, и начали красть еду у тех, кто был с повязками.

Зебровые амадины умеют притворяться здоровыми, даже если на самом деле они страдают от серьезных заболеваний — все это делается для привлечения партнера. Мы не единственный вид, способный обманывать своих сородичей.



Птицы из семейства воробьиных не обладают большой памятью, но постоянно создают новые мелодии. Исследования показали, что самцы этих птиц быстрее забывают ненужную информацию, чтобы освободить память для изучения новых песен.

Крысы имеют высокоразвитую рабочую память, позволяющую им «держать в уме» фрагменты информации для текущей умственной деятельности. Это помогает им, например, ловко избегать ловушек, установленных на одних и тех же местах.