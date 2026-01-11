Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как зеленый чай и еще два напитка помогут достичь плоского живота 0 438

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как зеленый чай и еще два напитка помогут достичь плоского живота

Мечта о плоском животе знакома многим, однако жировые отложения в этой области труднее всего поддаются коррекции. Кандидат медицинских наук и сертифицированный диетолог Крутика Нанавати выяснила, что три определенных напитка могут помочь в борьбе с жиром в проблемной зоне.

 

Крутика Нанавати отмечает, что открытие эффективности некоторых напитков для похудения произошло случайно. Исследователи искали средства, способствующие нормализации работы кишечника.

«Среди изучаемых напитков наиболее результативными оказались зеленый чай, настой имбиря и ферментированные напитки. К последним относятся чайный гриб, кефир, а также сок квашеной капусты и кимчи. Эти продукты содержат большое количество полезных живых бактерий, которые улучшают пищеварение и снижают воспалительные процессы. Все это способствует поддержанию высокого уровня метаболизма и уменьшению веса. Кроме того, пробиотики влияют на снижение количества висцерального жира», — поясняет Крутика Нанавати.

Имбирный настой также оказывает схожее влияние на организм, утверждает специалист. Он богат веществами, обладающими противовоспалительными и улучшающими пищеварение свойствами, такими как гингерол, сообщает издание She Finds.

«Третьим напитком, который поможет достичь стройности в области талии, является зеленый чай. Он славится множеством полезных свойств, одним из которых является снижение жировых отложений на животе. Ключевую роль здесь играет компонент эпигаллокатехин галлат (EGCG), обладающий мощным антиоксидантным действием и противовоспалительными свойствами, а также способствующий ускорению метаболизма и сжиганию жира», — добавляет диетолог.

По словам Нанавати, зеленый чай также содержит кофеин, который способствует борьбе с лишним весом, активируя пищеварение и улучшая обмен веществ.

Врач подчеркивает, что напитки играют важную, но вспомогательную роль, а борьба с лишними килограммами должна быть комплексной.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как пережить морозы: семь продуктов с высоким содержанием меди
Изображение к статье: Диетолог рассказала, в какое время лучше всего есть пельмени
Изображение к статье: Как правильно употреблять куркуму: рецепты полезных напитков
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Лютые морозы идут на Латвию - синоптики предупредили жителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Бюджет потянет? Решено ремонтировать Каменный мост в Риге
Политика
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео