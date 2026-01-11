Мечта о плоском животе знакома многим, однако жировые отложения в этой области труднее всего поддаются коррекции. Кандидат медицинских наук и сертифицированный диетолог Крутика Нанавати выяснила, что три определенных напитка могут помочь в борьбе с жиром в проблемной зоне.

Крутика Нанавати отмечает, что открытие эффективности некоторых напитков для похудения произошло случайно. Исследователи искали средства, способствующие нормализации работы кишечника.

«Среди изучаемых напитков наиболее результативными оказались зеленый чай, настой имбиря и ферментированные напитки. К последним относятся чайный гриб, кефир, а также сок квашеной капусты и кимчи. Эти продукты содержат большое количество полезных живых бактерий, которые улучшают пищеварение и снижают воспалительные процессы. Все это способствует поддержанию высокого уровня метаболизма и уменьшению веса. Кроме того, пробиотики влияют на снижение количества висцерального жира», — поясняет Крутика Нанавати.

Имбирный настой также оказывает схожее влияние на организм, утверждает специалист. Он богат веществами, обладающими противовоспалительными и улучшающими пищеварение свойствами, такими как гингерол, сообщает издание She Finds.

«Третьим напитком, который поможет достичь стройности в области талии, является зеленый чай. Он славится множеством полезных свойств, одним из которых является снижение жировых отложений на животе. Ключевую роль здесь играет компонент эпигаллокатехин галлат (EGCG), обладающий мощным антиоксидантным действием и противовоспалительными свойствами, а также способствующий ускорению метаболизма и сжиганию жира», — добавляет диетолог.

По словам Нанавати, зеленый чай также содержит кофеин, который способствует борьбе с лишним весом, активируя пищеварение и улучшая обмен веществ.

Врач подчеркивает, что напитки играют важную, но вспомогательную роль, а борьба с лишними килограммами должна быть комплексной.