Лучшие способы приготовления яиц для здоровья: что нужно знать 0 481

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие способы приготовления яиц для здоровья: что нужно знать

Полезные продукты могут терять свои свойства в зависимости от метода приготовления. Важно выбирать правильный способ.

 

Яйца — это один из самых ценных и востребованных продуктов питания. Существует множество рецептов, основанных на яйцах, однако не все они способны сохранить все природные преимущества этого продукта. Ключевым моментом является способ их приготовления.

По мнению врача-диетолога Ларисы Фаерман, наилучшие варианты — это яйца, приготовленные в виде омлета на пару или сваренные всмятку. Эксперт утверждает, что сложно придумать что-то лучше для завтрака.

Яйца содержат достаточное количество высококачественного белка и необходимых аминокислот, которые помогают насытить организм, восстановить мышечную массу и поддержать рост и развитие.

Методы приготовления яиц пашот или всмятку являются идеальными для сохранения почти всех важных питательных веществ, особенно витаминов и антиоксидантов, которые теряются при высокой температурной обработке.

Аналогичный положительный эффект наблюдается и при приготовлении омлета на пару. В этом случае продукт максимально сохраняет свои полезные свойства, в отличие от яиц, жареных на сковороде.

Приготовление привычной яичницы требует осторожности и умеренности. Пережаренная глазунья становится слишком калорийной, а воздействие высоких температур может привести к образованию потенциально вредных веществ, как отметила диетолог Лариса Фаерман.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

