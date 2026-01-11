Напитки с куркумой давно завоевали популярность среди сторонников здорового образа жизни, биохакеров и тех, кто предпочитает альтернативу традиционным чаю и кофе. Куркума используется как в чайных напитках, так и в молочных вариантах, напоминающих кофе. Рассмотрим, насколько они полезны и как правильно готовить напитки на основе куркумы.

Что такое куркума и как ее применяют

Куркума (Curcuma longa) — это корень растения, который с древних времен использовался в индийской медицине и как краситель. Основная часть куркумы в мире производится в Индии и в основном потребляется именно там.

Вкус куркумы имеет горьковато-острый оттенок, а состав корня включает в себя в основном крахмал и клетчатку. Как и все специи, куркума богата растительными соединениями и питательными веществами. В 100 г корня содержится множество минералов: марганца (900% от суточной нормы), железа (300%), меди (130%), калия (82%), магния (52%), а также фосфора и цинка (по 30%).

Кроме того, корень куркумы богат куркуминоидами, которые придают ему оранжево-желтый цвет и определяют его полезные свойства. Наиболее изученным куркуминоидом является куркумин, который составляет около 4% от общего содержания в куркуме.

Куркума активно используется в аюрведе — индийской системе альтернативной медицины, которая охватывает как лечение заболеваний, так и образ жизни в целом. Исследования показывают, что куркумин снижает уровень воспаления в организме, улучшает работу кровеносных сосудов, уменьшает риск сердечного приступа и обладает некоторыми противораковыми свойствами.

Как куркуму используют в напитках

Самый простой способ приготовления напитка из куркумы — это чай, который готовят, заливая водой (или молоком) свежую или сушеную куркуму. Вкус такого чая обычно горький, поэтому большинству людей будет не очень приятно пить его без подсластителя. Чай с куркумой легко приготовить дома, а в магазинах можно найти готовые пакетики с куркумой, которые достаточно залить кипятком. Чтобы улучшить вкус, добавьте в чай натертый свежий имбирь, мед и лимон. Хотя эффективность такой комбинации в борьбе с простудой и укреплении иммунитета вызывает сомнения из-за низкой концентрации полезных веществ и высокой температуры, удовольствие от напитка вы точно получите, особенно если предпочитаете избегать кофеина или травяных чаев.

Еще одним популярным напитком с куркумой является «золотое молоко» или куркума латте, в который входят такие специи, как куркума, кардамон, корица, имбирь и черный перец, смешанные со взбитым молоком. Добавление черного перца усиливает действие куркумина, а другие специи придают напитку насыщенный вкус.

Рецепт золотого молока

120 мл несладкого молока на ваш выбор (коровье или растительное)

1 ч. л. куркумы

1 небольшой кусочек тертого свежего имбиря или 1/2 ч. л. сухого имбиря

1/2 ч. л. корицы

1 щепотка молотого черного перца (желательно свежемолотого)

1 ч. л. меда или кленового сиропа (по желанию)

Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле и доведите до кипения. Уменьшите огонь и томите около 10 минут. Процедите напиток через мелкое ситечко в кружки и посыпьте щепоткой корицы.

Золотое молоко можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 5 дней. Просто разогрейте его перед употреблением.

Еще один напиток, который часто можно встретить в кафе, специализирующихся на здоровом питании, — это шоты с куркумой. Часто они также включают зеленые шоты. Производители утверждают, что в каждом глотке этого напитка содержится множество полезных веществ. Как минимум, они очень вкусные и определенно полезнее алкогольных шотов. Попробуйте приготовить их сами. Вот рецепт шота с куркумой, цитрусовыми и имбирем.

Рецепт шота с куркумой, апельсином, лимоном и имбирем

1 небольшой апельсин

2 небольших лимона

20 г сухой или свежей куркумы

20 г очищенного свежего имбиря

1/8 ч. л. свежемолотого черного перца

1/4 ч. л. масла (кокосового, оливкового или гхи)

Поместите в блендер апельсин и лимон без кожуры, куркуму и имбирь. Взбивайте на высокой скорости в течение 30 секунд.

Если ингредиенты плохо смешиваются, добавьте немного воды. Процедите через сито с мелкой сеткой или мешочек для орехового молока. Учтите, что куркума может оставлять пятна, которые трудно отстирать.

Разлейте готовый напиток по шотам. При желании немного подогрейте его до 40–50 °C. Добавьте масло и свежемолотый перец, перемешайте. Напиток готов к подаче.

Польза куркумы: мнение диетолога

«Если рассматривать куркуму только как специю или ингредиент для напитков, то особого лечебного эффекта не будет, и фантастических результатов вы не добьетесь», — утверждает диетолог Марина Копытько. По ее словам, чтобы получить пользу от куркумы, необходимо употреблять ее в виде добавки и выбирать определенные сорта этого растения.

«На рынке представлено около 100 видов куркумы, — рассказывает Марина Копытько. — Однако лишь 3 сорта обладают доказанным лечебным эффектом». Этот эффект, по словам эксперта, связан с куркумином, который лучше всего действует в сочетании с пиперином — активным веществом, содержащимся в перце. В качественной добавке с куркумой пиперин всегда присутствует, без него покупка БАД нецелесообразна, отмечает Копытько.

«Если говорить о чистом куркумине с пиперином, то его лечебный эффект может быть, но основное показание — это не иммунитет, а суставы. В нутрициологической практике его часто назначают для улучшения работы двигательной функции суставов», — поясняет диетолог.

Тем не менее, в сезон простуд, когда риск заражения вирусами высок, можно добавлять куркуму в напитки и блюда, если вы ее любите, отмечает эксперт. «Поскольку куркума имеет острый вкус, добавление ее в рацион выздоравливающего человека может стимулировать аппетит. Ее влияние на иммунитет связано именно с этим. Термическая обработка не оказывает негативного влияния на ее свойства — главное, чтобы куркуму заливали не кипятком, а слегка охлажденной водой температурой 80–85 °C», — рассказывает диетолог.