Многие привычные блюда, которые можно встретить практически в каждом ресторане, а их рецепты известны с давних времен, на самом деле не являются полезными для здоровья. Нутрициолог Екатерина Кузина делится рекомендациями о том, от каких сочетаний пищи стоит отказаться и почему.

Яйца и бекон

Это сочетание кажется классическим, особенно для утреннего приема пищи. Однако с точки зрения здорового питания яйца с беконом не являются оптимальным выбором, так как в таком блюде содержится слишком много животного белка, что может повысить уровень холестерина в крови. Поэтому омлет с ветчиной также лучше исключить из своего рациона. Вместо этого рекомендуется употреблять яйца отдельно (например, с овощами) и ветчину отдельно (также с овощами).

Хлопья с апельсиновым соком

Еще одно, казалось бы, привычное сочетание, которое подают в отелях по всему миру. К сожалению, от такого завтрака лучше отказаться, чтобы избежать проблем с желудком. Апельсиновый сок снижает активность ферментов, отвечающих за расщепление углеводов, а хлопья, как раз, и являются углеводами. Лучше заменить сок на молоко или другой, менее агрессивный, например, манговый.

Картофель с мясом

«Мясо по-французски», запеченное мясо с картофелем — это блюдо, которое нередко готовят для праздничного стола. Однако такое сочетание также не самое подходящее для нашего пищеварения. Для расщепления белка (мяса) пищеварительная система выделяет фермент пепсин и соляную кислоту, а для переваривания углеводов (картофеля) — амилазу слюны и альфа-амилазу поджелудочной железы. Разные ферменты «тормозят» работу желудка.

Мясо с рисом или горохом также не является лучшим вариантом. Поэтому лучше готовить гарнир из овощей (исключая цветную капусту). Оптимально сочетать мясо именно с овощами.

Пицца с газировкой

Итальянцы приходят в ужас, когда туристы заказывают к пицце, их национальному блюду, кока-колу или фанту. Диетологи также поддерживают мнение жителей Апеннинского полуострова. Дело в том, что пицца, содержащая много белка и углеводов, требует значительных усилий для переваривания. Однако сахар в газировке замедляет этот процесс. В результате вы ощущаете, как будто в желудок упал кирпич.

Бургер с картошкой фри

Такое же чувство возникнет, если запить бургер или чизбургер газировкой, добавив к этому картошку фри. Это сочетание обычно предлагается во всех заведениях фастфуда. И по отдельности бургеры и картошка фри не являются самыми полезными продуктами. Но если вы решили побаловать себя чем-то вредным, лучше выбрать либо одно, либо другое.

Алкоголь со сладостями

Коньяк с конфетами или вино с любимым десертом — это опасное сочетание. Дело в том, что сахар в данном случае начинает конкурировать с алкоголем. Поскольку организму важнее глюкоза, он сначала переработает десерт, а алкоголь оставит на потом. В итоге симптомы интоксикации будут более выраженными. Это вы ощутите на следующий день после вечеринки, когда будете удивляться, почему всего один бокал вина вызвал такую реакцию. Если вина было больше, то напомню, что медики не рекомендуют превышать 250 мл спиртного в день.