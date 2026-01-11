Baltijas balss logotype
Диетолог рассказала, в какое время лучше всего есть пельмени 0 531

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог рассказала, в какое время лучше всего есть пельмени

Пельмени считаются «тяжелой» пищей для организма, и многие полагают, что их следует употреблять в определенные часы. Эксперт в области правильного питания и безопасного снижения веса Наталья Круглова подтверждает это мнение, утверждая, что оптимальное время для их употребления — день.

 

По словам диетолога, для приготовления пельменей чаще всего используют красное мясо, такое как говядина, баранина и свинина. Чтобы организм смог его переварить, он должен быть активным и готовым к нагрузкам.

«Пельмени идеально подойдут для полноценного обеда. Их не рекомендуется есть утром или вечером. Мясо, которое обычно используется в этом блюде, переваривается довольно долго. Употребление пельменей вечером может вызвать дискомфорт и помешать качественному сну, а утром — привести к тяжести, что негативно скажется на работоспособности», — делится своим мнением доктор Круглова.

Врач также рекомендует сочетать пельмени с овощами, что сделает блюдо более полезным. Она советует использовать овощи и зелень в равных пропорциях с пельменями, чтобы снизить риск получения лишних калорий.

«Зелень можно добавлять как в свежем виде, например, в салат, так и в отварном. Отличным вариантом станут вегетарианские щи. Это обеспечит сбалансированный прием пищи, содержащий все необходимые пищевые волокна, белки и углеводы», — добавила Наталья Круглова.

Оставить комментарий

