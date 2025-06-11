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Генерал Германии призывает восстановить обязательную военную службу 1 312

В мире
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Генерал Германии призывает восстановить обязательную военную службу
ФОТО: Unsplash

Генерал Бундесвера Кристиан Бадия призвал восстановить обязательную военную службу, указав, что армии Германии не хватает 60 000 солдат, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В Германии обязательная служба была отменена в 2011 году, однако закон допускает её восстановление во время войны или в условиях другой напряжённости. Повторное вторжение России в Украину вновь актуализировало в Германии дискуссии о том, как остановить сокращение численности личного состава армии. Этот вопрос стал важным и в других европейских странах.

Бадия, занимающий пост заместителя командующего Командованием трансформации союзников НАТО, в интервью изданию Süddeutsche Zeitung заявил, что добровольная служба в последние годы не обеспечила достаточного числа военнослужащих. Он предупредил, что промедление с восстановлением обязательной службы может помешать Германии достичь своих целей по усилению обороны.

Генерал также отверг аргументы о том, что у Германии якобы нет инфраструктуры для размещения армии в случае восстановления призыва. По его словам, частные инвесторы могли бы восстановить старые казармы и взять их в управление, а Бундесвер мог бы их арендовать.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также считает, что можно рассматривать восстановление обязательной военной службы.

"Я согласен с оценкой министра обороны, что нехватка солдат в Бундесвере исчисляется уже пятизначным числом", — заявил Мерц во вторник.

Он признал, что правительству предстоит тщательно оценить, достаточно ли существующих программ и добровольной службы для того, чтобы привлечь нужное число солдат в армию в соответствии с новыми целями НАТО.

"Если добровольной службы окажется недостаточно, нам вскоре придётся обсуждать дополнительные меры", — добавил он.

Тем не менее, Мерц подчеркнул, что дополнительные меры не будут противоречить коалиционному соглашению его консервативного блока с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). В соглашении говорится, что правительство "создаст новую, привлекательную военную службу, которая изначально будет основываться на добровольном участии". Говоря об этой договорённости, канцлер акцентировал внимание на слове "изначально".

Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш ранее заявил, что в этом созыве парламента обсуждение восстановления обязательной службы проводиться не будет.

"В коалиционном договоре ясно указано, что мы поддерживаем добровольную службу, — сказал Мирш в интервью Neue Osnabrücker Zeitung. — О введении призыва можно договориться в следующем законодательном периоде, если возникнет необходимость, но не в этом".

Новый парламентский уполномоченный по делам вооружённых сил Хеннинг Отте в эфире немецкой телерадиокомпании ARD выразил мнение, что солдат необходимо защитить от чрезмерной нагрузки, и добавил, что, возможно, потребуется обязательная военная служба. Он пообещал поднять этот вопрос до конца года.

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#Германия
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    Да пускай призывает. ВВП Германии уже идёт вниз. "...у тебя ничего нет. Ты голодранец!"

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