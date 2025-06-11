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Объем средств в фондах ЕС уменьшается - еврокомиссар по финансам 0 484

В мире
Дата публикации: 11.06.2025
Euronews
Объем средств в фондах ЕС уменьшается - еврокомиссар по финансам

В интервью Euronews еврокомиссар по финансовым услугам и инвестициям Мария Луиз Альбукерке допустила возможность сокращения средств для стран-бенефициаров.

В интервью Euronews еврокомиссар по финансовым услугам и инвестициям Мария Луиз Альбукерке допустила возможность сокращения средств для стран-бенефициаров. Смена приоритетов ЕС может затронуть европейские фонды. Это предупреждение исходит от еврокомисара по финансовым услугам, стабильности и рынкам капитала. Мария Луиз Альбукерке допускает возможность сокращения объемов фондов ЕС в среднесрочной перспективе.

Мария Луиз Альбукерке, еврокомиссар по финансовым услугам и инвестициям: "Средства, предназначенные для конвергенции (сближения стран сообщества), связаны с тем, насколько каждый из нас далек от среднего уровня. По мере появления новых государств, находящихся на более низком уровне, этот средний показатель меняется, и наше относительное положение тоже".

В интервью Euronews Мария Луиз Албукерке говорит, что такие страны, как Португалия или Испания, а они cейчас отмечают 40 лет с момента вступления в Европейский союз, должны готовиться к тому, чтобы перейти от статуса бенефициаров к статусу вкладчиков.

Мария Луиз Альбукерке, еврокомиссар: "Все страны, получающие эту поддержку, отплачивают за нее своим потенциалом развития и роста. И я бы сказала, что амбиции любой страны должны сводиться к тому, чтобы перестать быть чистым бенефициаром и стать чистым вкладчиком. Ведь на самом деле это означает, что мы становимся богаче. А это, я думаю, то, чего мы все хотим. Это то, что Европа уже помогла нам построить".

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