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Число конфликтов в мире достигло максимума с 1946 года 1 352

В мире
Дата публикации: 12.06.2025
Deutsche Welle
Число конфликтов в мире достигло максимума с 1946 года
ФОТО: Wikipedia

В мире число конфликтов с участием государств продолжает расти и достигло максимума с момента окончания Второй мировой войны, пишет DW.

Число войн и конфликтов, в которых хотя бы одной из стороны было государство, во всем мире достигло нового пика в 2024 году. В 36 странах произошел 61 конфликт - это больше, чем в любой год после окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в исследовании ученых Института исследований мира (PRIO) в Осло, опубликованном в среду, 11 июня.

В последние годы число конфликтов продолжает расти, отмечается в исследовании. В 2022 году произошло 56 конфликтов, в 2023-м - 59. В числе 61 межгосударственного конфликта в прошлом году - 11 полномасштабных войн. В 2024 году "доминировали две войны", пишут авторы доклада: вторжение России в Украину, по их данным, унесло около 76 000 жизней, а война в секторе Газа - 26 000 жизней.

В своем отчете "Тенденции конфликтов: глобальный обзор" PRIO пишет, что число жертв вследствие конфликтов оставалось примерно одинаковым в 2023 и 2024 годах - около 129 000 человек. Однако уровень насилия был значительно выше среднего за последние три десятилетия. В целом же 2024 год стал четвертым по уровню смертности в результате вооруженных конфликтов годом с момента окончания холодной войны в 1989 году, пишет PRIO.

Сильнее всего от конфликтов страдает Африка

Авторы доклады также называют тревожным рост конфликтов внутри отдельных стран, где правительство выступает одной из воюющих сторон. Согласно исследованию, сильнее всех от войн по-прежнему страдает Африка, где были зафиксированы 28 государственных конфликтов, что почти вдвое больше, чем десятилетием ранее. Далее следуют Азия с 17 конфликтами, Ближний Восток с 10, Европа с тремя и Америка с двумя конфликтами.

При этом исследователи отмечают, что за последний год число негосударственных конфликтов несколько сократилось: с 80 в 2023 году до 74 в 2025 году. "Сегодня мир значительно более жесток и раздроблен, чем десять лет назад. Изоляционизм перед лицом растущего мирового насилия был бы серьезной ошибкой с долгосрочными последствиями для человеческих жизней", - заявила, представляя доклад, директор института ведущий автор отчета Сири Аас Рустад.

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(1)
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    Aleks
    12-го июня

    Эдуард Ходос,бывший глава общины евреев Харькова и его книга,,Еврейский фашизм или Хабад-это дорога в Ад,, Верной дорогой идём,товарищи!

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