Такие граждане подлежат призыву на общих основаниях, и законодательство не предусматривает изменений.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно действующим правилам, граждане, достигшие 50 лет, могут быть призваны в армию.

Мобилизация мужчин 50+ в Украине проводится в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Такие граждане подлежат призыву на общих основаниях, и законодательство не предусматривает изменений с 1 июня.

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Этот закон предусматривает:

-Предоставить возможность гражданам Украины от 40 до 55 лет выполнить конституционный долг по защите Родины и ее территориальной целостности;

-Урегулирование вопроса призыва на военную службу по мобилизации частных предпринимателей без прекращения их предпринимательской деятельности;

-Повышение социальных гарантий военнообязанных, которые призываются на военную службу по мобилизации;

-Обеспечение недопущения уменьшения социальных гарантий офицерам запаса, которые во время мобилизации будут назначены на низшие должности;

-Улучшение комплектования Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других военных формирований резервистами;

-Уточнение порядка выполнения военно-транспортной обязанности;

-Упорядочение вопроса предоставления специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, и предоставить гражданам Украины допуск к государственной тайне в случае возникновения кризисной ситуации, объявления мобилизации или введения правового режима военного положения.

Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет обязаны выполнять те же требования, что и другие военнообязанные. Они должны актуализировать свои военно-учетные данные, сообщать территориальный центр комплектования об изменении места жительства или переезде, а также всегда иметь при себе соответствующие документы и показывать их по требованию правоохранителей.

Кроме того, на них распространяются штрафы от территориальных центров комплектования в случае неявки по повестке или отказа проходить военно-врачебную комиссию.

Между тем, недавно во время обороны Сумской области Су-35 попал в засаду: шведский разведывательный самолет Saab 340 AEW&C засёк цель и передал координаты F-16. Истребитель выпустил ракету AIM-120 и сбил Су-35 на территории Курской области. Пилот катапультировался, украинские самолёты вернулись без потерь.

Израиль передал Украине системы Patriot, - посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. "Системы Patriot, которые когда-то мы получили от США, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, находившиеся на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились передать их Украине".