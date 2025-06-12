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США эвакуируют персонал с Ближнего Востока 1 539

В мире
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
США эвакуируют персонал с Ближнего Востока
ФОТО: пресс-фото

США эвакуируют персонал с Ближнего Востока, поскольку переговоры с Ираном по его ядерной программе зашли в тупик и растут опасения по поводу возможного регионального конфликта, заявил в среду президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Он также вновь подчеркнул, что не допустит наличия ядерного оружия у Ирана. В последнее время усилились спекуляции о возможной атаке Израиля на иранские ядерные объекты.

В среду Иран пригрозил, что в случае конфликта нанесёт удары по американским военным базам в регионе.

Ранее представитель США сообщил, что часть сотрудников посольства в Ираке будет эвакуирована по соображениям безопасности, также поступили сообщения об эвакуации персонала из Кувейта и Бахрейна.

"Их перевозят, потому что это может быть опасное место", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.

Говоря об Иране, президент США заявил: "У них не должно быть ядерного оружия, всё очень просто. Мы этого не допустим."

С апреля Тегеран и Вашингтон провели пять раундов переговоров с целью заключения нового ядерного соглашения, которое заменило бы договор 2015 года, от которого Трамп отказался в 2018 году во время своего первого срока.

Ожидается, что стороны встретятся вновь на этой неделе.

До недавнего времени Трамп выражал оптимизм в отношении переговоров с Ираном, однако в опубликованном в среду интервью заявил, что теперь он "менее уверен" в достижении ядерного соглашения.

У США на Ближнем Востоке имеется несколько военных баз, крупнейшая из которых находится в Катаре.

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(1)
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    Aleks
    12-го июня

    Похоже,что при таком раскладе из Израиля некому будет переезжать на Украину,потому что Иран -темная лошадка и себя уничтожить как Ливию или Ирак не даст. Видимо,Нетаньяху решил уничтожить Израиль ?!И своих друзей и соратников в Ближневосточных странах?! Что то мало верится,но для чего то нагнетается...

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