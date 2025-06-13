Два китайских авианосца впервые одновременно вышли в Тихий океан — минообороны Японии

Авианосец «Шаньдун» и четыре других судна вошли в исключительную экономическую зону Японии. Авианосец провел учения по посадке и взлету с участием истребителей и вертолетов в водах к северу от тихоокеанского атолла Окинотори.

Ранее авианосец «Ляонин», старший из двух действующих авианосцев Китая, вошел в воды вблизи отдаленного острова Минамиторисима.

Были подтверждены взлет и посадка на палубу истребителей и вертолетов авианосца в открытых водах за пределами японской исключительной экономической зоны.

Как полагают, Китай определил так называемую "вторую цепь островов", протянувшихся от островов Огасавара до Гуама, одной из своих оборонительных линий против сил США в случае враждебных действий. Пекин, вероятно, осуществляет стратегии по предотвращению приближения американских вооруженных сил.

Китай построил прототип наземного ядерного реактора для «большого надводного военного корабля». Речь, вероятно, идет о первом атомном авианосце КНР типа 004, сообщили агентству Associated Press (AP) аналитики американского Миддлберийского института международных исследований в Монтерее.

Они изучили спутниковые снимки поблизости г. Лэшань в провинции Сычуань и открытые документы (тендеры, личные дела, исследования по влиянию на окружающую среду, жалобы граждан на шум от строительства и запыленность). Эту информацию они считают первым подтверждением давно фигурировавших в прессе сообщений о том, что четвертый авианосец Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будет атомным. Еще в 2018 г. Китайская корпорация судостроительной промышленности (CSIC) представила пресс-релиз (впоследствии он был удален), где говорилось, что КНР планирует «утроить усилия» для создания таких кораблей.

Первоначально американские исследователи отсматривали горный участок с гипотезой о том, что КНР там строит реактор по наработке оружейного плутония или трития. Но в итоге пришли к выводу, что там один из институтов Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) создавал именно прототип реактора для большого военного корабля (на Базе 909 в небольшом городе Мучэн). Этот проект, согласно найденной документации, получил в КНР название «Лунвэй» («Величие дракона»). Сообщается, что реактор вскоре будет введен в эксплуатацию. Там же находятся еще шесть реакторов в разном состоянии. В документах о воздействии строительства на окружающую среду «Лунвэй» назван «строительным проектом, связанным с национальной обороной» с грифом «секретно».

Главным подтверждением тому, что речь идет именно о производстве реакторов для авианосца, считается находка в документах, что профильный Китайский центр проектирования и исследования кораблей закупил соответствующее оборудование «для установки на крупном надводном военном корабле» для проектов по «развитию ядерной энергетики» и «национальной обороны».

Власти Китая пока никак не прокомментировали публикацию в AP. Но в марте 2024 г. политкомиссар ВМС НОАК Юань Хуачжи в интервью Hong Kong Commercial Daily подтверждал, что Китай строит четвертый авианосец и скоро будет объявлено, станет ли он атомным. Австралийский журнал National Defense ранее писал, что строительство авианосца Type 004 идет еще с декабря 2017 г., а введение его в эксплуатацию ожидается в конце 2020-х гг. Газета South China Morning Post в марте 2024 г. сообщала, что он будет соответствовать американским суперавианосцам типа Gerald Ford водоизмещением около 100 000 т. А еще в 2019 г. американское издание The National Interest допускало, что Китай может применить изучение ядерных реакторов на крупнейших ледоколах России для создания собственного атомного авианосца.

Атомные авианосцы на данный момент имеют только Франция и США. Сейчас у Китая всего три авианосца, новейший из которых «Фуцзянь» с электромагнитными катапультами для истребителей был спущен на воду в 2022 г., а с сентября 2024 г. проходит ходовые испытания. Ожидается, что его передадут в состав ВМС НОАК в 2025 г. Первый авианосец «Ляонин» в 1998 г. был куплен Китаем у Украины. Корабль до модернизации, занявшей период с 2005 по 2012 г., носил имя «Варяг». «Варяг», как и единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», относился к семейству кораблей проекта 1143 «Кречет». В декабре 2019 г. Китай ввел в эксплуатацию похожий на «Ляонин» авианосец «Шаньдун» – первый корабль такого класса, созданный исключительно силами местного производства.

При этом еще с начала 2020-х гг. Китай располагает крупнейшим в мире по численности ВМФ с 355 кораблями и подводными лодками, в то время как у ВМС США число кораблей аналогичных классов достигает 296 единиц.

На сайтах китайских профильных государственных организаций появились публикации о работе над атомным реактором для крупного надводного корабля появились по крайней мере с 2017 г., говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Кроме того, КНР в свое время купила на Украине комплект документации, касавшийся установки атомного реактора на последнем советском недостроенном авианосце «Ульяновск». Но при этом информация в AP действительно наверняка связана с авианосной атомной программой.

Хотя, продолжает Кашин, помимо этого в Китае разрабатывается проект плавучих АЭС для использования в зоне Южно-Китайского моря, а также проводились предварительные работы по вопросу о возможности строительства китайского атомного ледокола. И в 2000-е гг. между Россией и Китаем даже обсуждался проект передачи российских наработок по атомным реакторам для плавучих АЭС, отмечает Кашин. Это было прекращено с приходом в «Росатом» Сергея Кириенко, говорит он. Как развивалось сотрудничество сторон в этом контексте, доподлинно неизвестно, хотя, как отмечает Кашин, линейка реакторов для надводных кораблей у России есть (они в том числе использовались на крейсерах проекта 1144 «Орлан»).

В целом же Китай рассматривает себя как морскую державу и атомный авианосец позволит ему осуществлять глобальное военное присутствие, уверен Кашин. Его преимущество – неограниченная дальность и высокая энерговооруженность, когда несколько десятков истребителей можно будет доставить абсолютно в любую точку мира. Это, в свою очередь, позволит Китаю на новом уровне участвовать в мировой политике: поддерживать союзников и оказывать давление на противника, заключает Кашин.