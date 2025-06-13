Ранним утром во многих районных магазинах Израиля выстроились очереди: получив ночью сообщение о начале военной операции ЦАХАЛа в Иране и предупреждение Нетаниягу о том, что, возможно, "придется дольше обычного находиться в защищенных помещениях", люди бросились покупать продукты и товары первой необходимости. Журналисты побывали в нескольких магазинах и передает об увиденном.

В супермаркетах и магазинах, расположенных в жилых районах наблюдается повышенный поток покупателей. Так, например, в супермаркете "Шефа Сити" в восточной части Ришон ле-Циона, который и в обычные дни открывается в 6:00 утра, один из покупателей отметил: "Обычно в это время продавец еще расставляет товары на полках, а сейчас уже полно людей".

Тот же покупатель добавил: "Ещё час-два — и на полках ничего не останется. Удачи нам всем". В торговом центре в Беэр-Яакове филиал сети "Шуферсаль" хоть и не был еще открыт ранним утром, однако внутри уже находилось немало сотрудников, готовивших магазин к открытию. Посетителям, пришедшим ко входу, сообщили, что до 7:00 магазин не откроется, и им пришлось искать другое решение.

Кафе "Неэман" в том же торговом центре уже было открыто, и продавцы рассказали, что никто не проинформировал их о возможном закрытии или отмене работы. Напротив кафе сегодня, в пятницу 13 июня, должна была открыться закусочная с суши. Однако продавщица из кафе "Неэман", которая собиралась подрабатывать там по пятницам, пояснила, что сегодня закусочная будет закрыта: "Владелец прислал нам сообщение в четыре часа утра, что из-за текущей ситуации закусочная сегодня не откроется".

Компания доставки еды Wolt заявила сегодня утром: "В связи с возросшей потребностью в доставке жизненно необходимых товаров — из супермаркетов, аптек и магазинов шаговой доступности — мы готовим поэтапное возобновление работы в тех районах, где это возможно, в соответствии с указаниями.

Именно в такие дни мы прилагаем максимум усилий, чтобы клиенты могли получать все необходимое, а предприятия и курьеры могли продолжать работать и зарабатывать, пока это возможно и безопасно. Для многих бизнесов возможность продолжать деятельность даже в условиях ЧП — критически важна. Возможны перебои и задержки в работе в отдельных районах в зависимости от ситуации и меняющихся указаний. Благодарим сообщество пользователей платформы Wolt за терпение и понимание".

В километре от этого торгового центра, в другом районе Беэр-Яакова, десятки человек уже в 6:30 утра ждали открытия супермаркета Happy Market в центре "Альмог", и с каждой минутой к ним присоединялись все новые и новые люди, желающие попасть внутрь.

Один из посетителей, пришедший ближе к 7:00, был удивлен количеством ожидающих и с иронией сказал: "Что случилось, война?" Другая покупательница ответила ему: "Вижу, ты пришел с маленькой тележкой. Зря. Надо было взять такую, чтобы хватило на месяц-два".

Одновременно сообщается, что пищевые предприятия, которые в экстренных ситуациях получают статус жизненно важных, продолжают работу, как обычно. Концерны "Штраус", "Тнува" и "Осем" работают с соблюдением указаний Службы тыла, однако не прекращают производить продукцию. Аналогично работают супермаркеты и аптечные сети, а также пекарни.

Израильская атака в Иране привела к закрытию воздушного пространства - и десятки тысяч израильтян застряли за пределами страны: "Нам никто не сообщил, что происходит", - говорят они. Из-за атаки в Иране: Бен-Гурион закрыт, что делать пассажирам. В компании "Эль-Аль" призвали находящихся за границей туристов позаботиться о ночлеге.

Израильская атака в Иране привела к закрытию воздушного пространства - и десятки тысяч израильтян застряли за пределами страны: "Нам никто не сообщил, что происходит", - говорят они.

Вслед за атакой в ночь на 13 июня был закрыт аэропорт Бен-Гурион, все вылеты и прилеты отменены. Самолет "Эль-Аль" из Нью-Йорка в Тель-Авив был перенаправлен в Рим, лайнеры "Эль-Аль" из Милана, Лондона, Барселоны и Тбилиси были перенаправлены на посадку в Пафос, так же как и рейс компании Arkia из Нью-Йорка.

Израильские пассажиры по всему миру рассказывают, что не знают, что делать. Некоторые утверждают, что не получают уведомлений от авиакомпаний. Мири, пассажирка, застрявшая в Тбилиси, рассказала Ynet: "Мы должны были вылететь утром обратно в страну рейсом компании Sundor. Мы находимся в составе группы из 50 человек, и никто до сих пор не получил уведомление об отмене рейса".

По ее словам, "у нас нет сменной одежды, некоторым нужны лекарства, некоторые соблюдают субботу. Мы поняли по публикациям на ynet, что рейсы "Эль-Аль" сегодня отменены, поэтому сами нашли себе гостиницу, и неясно, на сколько. Очень растеряны и не понимаем, сколько это продлится".

Эйнат, которая отдыхает с друзьями на Родосе, оказалась в похожей ситуации: "Мы должны были вылететь сегодня с "Эль-Аль", но понимаем, что все рейсы отменены. Никто не сообщил нам, что с нами сейчас и сколько это продлится, неясно, кто нас заселит в гостиницу, кто за нее заплатит и так далее".