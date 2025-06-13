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«Это для меня чудо»: студентка из Бристоля на 10 минут опоздала на самолет, который разбился в Индии 0 721

В мире
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
«Это для меня чудо»: студентка из Бристоля на 10 минут опоздала на самолет, который разбился в Индии

Десять минут опоздания спасли жизнь студентке из Бристоля Бхуми Чаухан, которая должна была лететь в Лондон рейсом AI171, разбившимся вскоре после взлета в Индии, сообщает BBC.

Бхуми Чаухан вспоминает, как была разгневана и разочарована. Пробки на дороге задержали ее поездку в аэропорт Ахмедабада настолько, что она пропустила рейс Air India в Лондон всего на 10 минут.

Чаухан, студентка факультета бизнес-администрирования, которая живет в Бристоле вместе с мужем, приехала на отдых в западную Индию.

28-летняя девушка должна была улететь домой рейсом AI171 в четверг, который разбился вскоре после взлета, в результате чего погибли 241 человек на борту.

Она прибыла в аэропорт менее чем за час до вылета, и сотрудники авиакомпании отказали ей в посадке.

"Мы очень разозлились на водителя и разочарованные покинули аэропорт. Я была очень разочарована", – вспоминает она.

"Мы покинули аэропорт и остановились в кафе, чтобы выпить чаю, а через некоторое время, перед тем как уйти, разговаривали с турагентом о том, как вернуть деньги за билеты. Там мне позвонили и сообщили, что самолет разбился", – сказала она.

В интервью гуджаратской службе BBC она добавила: "Для меня это настоящее чудо".

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#авиакатастрофа
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