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Официальный Иерусалим заявил: британский мандат на землю Израиля закончился 1 724

В мире
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Кто на свете им Милей?

Кто на свете им Милей?

Если Европа против еврейского государства, то оно обратится к Латинской Америке.

"Я встретился в Иерусалиме с президентом Аргентины Хавьером Милейем — смелым лидером, другом Израиля и борцом за свободу, - опубликовал пост в соцсетях премьер Израиля Беньямин Нетаниягу.

Президент Милей выразил полную поддержку нашему праву на самооборону и заявил, что победа Израиля — это победа всего свободного мира. Мы продолжим действовать вместе и укреплять союз между Израилем и Аргентиной".

Со своей стороны, министр иностранных дел Гидеон Саар раскритиковал Великобританию: "Британский мандат на землю Израиля закончился в мае 1948 года. Он никогда не вернется.

Политическое давление на Израиль, которое проявляется различными способами, имеет одну цель: заставить Израиль прекратить войну, не достигнув своих целей, в то время как ХАМАС все еще контролирует Газу и продолжает угрожать безопасности Израиля. Это давление, хорошо спланированное и рассчитанное по времени, включает в себя ряд шагов со стороны различных стран, решений на международных форумах и разбирательств в так называемых «международных судах». Эти антиизраильские решения и действия также способствуют ужесточению позиции ХАМАСа на переговорах по сделке с заложниками, и отдаляют как саму сделку, так и возможность и прекращение огня.

Именно в этом контексте следует рассматривать решение Великобритании и других стран о санкциях против министров Смотрича и Бен-Гвира.

Израиль — суверенное, независимое и гордое государство, которое ведет историческую битву за свое существование против региональной оси, стремящейся к его уничтожению. Израиль выйдет из этой битвы с победой — прежде всего потому, что у него нет другого выбора.

В начале следующей недели мы проведем заседание правительства, на котором будет принято решение о реакции на санкции, принятые в отношении израильских министров".

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го июня

    Всех поздравляю! Израиль напал на Иран и нанес удары по столице этой страны Тегерану. Разрушены три жилых дома, погибли мирные люди. Молитесь теперь каждый вечер жители Киева, ведь следующим утром каждый из вас может уже проснутся в аду.

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