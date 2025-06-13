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Президент Израиля: «К более мирному и процветающему будущему»‎ 2 448

В мире
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Ицхаг Герцог объяснил все просто и логично.

Ицхаг Герцог объяснил все просто и логично.

"Последние разведданные показывают, что Иран приближается к точке невозврата в своей гонке за ядерным оружием".

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил:

"Этой ночью Израиль начал целенаправленную операцию по нейтрализации непосредственной угрозы существованию нашего народа.

Международное сообщество было свидетелем того, как в течение последних десятилетий иранский режим во главе глобальной империи террора продолжал радикализировать и дестабилизировать Ближний Восток с помощью своих доверенных лиц, неустанно работая над развитием своего военного ядерного потенциала и расширением арсенала баллистических ракет.

Лидеры Ирана не скрывали своего открыто повторяемого намерения уничтожить Государство Израиль. В течение многих лет режим готовился претворить эту безумную идею в реальность.

У Израиля есть неотъемлемое право и святая обязанность защитить себя — и он всегда будет делать это, чётко и решительно. Мы искренне надеемся, что это изменит траекторию нашего региона и направит ее к более мирному и процветающему будущему".

"Последние разведданные показывают, что Иран приближается к точке невозврата в своей гонке за ядерным оружием, - сообщает ТГ-канал МИД Израиля.

Иранский режим производит тысячи килограммов обогащенного урана в подземных укрепленных объектах. Эта программа значительно ускорилась в последние месяцы, приблизив режим к получению ядерного оружия.

Иранский режим десятилетиями стремился к ядерному оружию. Мир пытался всеми возможными дипломатическими путями остановить его, но режим не пожелал остановиться.

У Государства Израиль не осталось выбора. Армия обороны Израиля обязана действовать в защиту мирных жителей Израиля и будет продолжать это делать".

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#Израиль
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    Aleks
    13-го июня

    Глава Каббалы Лайтман,Израиль: Евреи,как умные люди,должны нести миру свет и процветание,а они что несут? Войны,убийства,грабежи,обман и с этим надо что то делать... ,,Самая паскудная нация -это евреи.,,Микаэль Лайтман,Глава международной Каббалы. ,,Расизм,фашизм и нацизм -плоть от плоти еврейской нации,,Яков Кедми,общественный и политический деятель Израиля,бывший глава разедки Надив. Адекватные люди,переживающие за свой народ и страну,потому как говорил Лайтман,если здравомыслящие евреи не объединяться,то их в мире останется 1-2 человека. Повторится история 80 - летней давности.

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  • 13-го июня

    двойные стандарты )))))

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