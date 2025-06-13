"Последние разведданные показывают, что Иран приближается к точке невозврата в своей гонке за ядерным оружием".

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил:

"Этой ночью Израиль начал целенаправленную операцию по нейтрализации непосредственной угрозы существованию нашего народа.

Международное сообщество было свидетелем того, как в течение последних десятилетий иранский режим во главе глобальной империи террора продолжал радикализировать и дестабилизировать Ближний Восток с помощью своих доверенных лиц, неустанно работая над развитием своего военного ядерного потенциала и расширением арсенала баллистических ракет.

Лидеры Ирана не скрывали своего открыто повторяемого намерения уничтожить Государство Израиль. В течение многих лет режим готовился претворить эту безумную идею в реальность.

У Израиля есть неотъемлемое право и святая обязанность защитить себя — и он всегда будет делать это, чётко и решительно. Мы искренне надеемся, что это изменит траекторию нашего региона и направит ее к более мирному и процветающему будущему".

"Последние разведданные показывают, что Иран приближается к точке невозврата в своей гонке за ядерным оружием, - сообщает ТГ-канал МИД Израиля.

Иранский режим производит тысячи килограммов обогащенного урана в подземных укрепленных объектах. Эта программа значительно ускорилась в последние месяцы, приблизив режим к получению ядерного оружия.

Иранский режим десятилетиями стремился к ядерному оружию. Мир пытался всеми возможными дипломатическими путями остановить его, но режим не пожелал остановиться.

У Государства Израиль не осталось выбора. Армия обороны Израиля обязана действовать в защиту мирных жителей Израиля и будет продолжать это делать".