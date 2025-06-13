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Секретная служба усмирила сенатора США: он просто хотел задать вопрос министру 0 377

В мире
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Секретная служба усмирила сенатора США: он просто хотел задать вопрос министру
ФОТО: Youtube

С пресс-конференции министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе в четверг сотрудники Секретной службы силой вывели сенатора-демократа Алекса Падилью, который пытался задать вопросы о мерах, предпринимаемых в городе против нелегальных иммигрантов. После этого на сенатора были надеты наручники, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

На видео видно, как сотрудники Секретной службы из охраны Ноэм хватают Падилью и выталкивают его из помещения.

"Я — сенатор Алекс Падилья. У меня есть вопросы к министру", — сказал Падилья сотрудникам Секретной службы. Он представляет Калифорнию в Сенате и известен как резкий критик политики депортации нелегальных иммигрантов, проводимой администрацией президента Дональда Трампа.

За пределами зала пресс-конференции сотрудники Секретной службы заставили Падилью встать на колени и лечь на пол, после чего надели на него наручники.

В заявлении Министерства внутренней безопасности говорится, что Падилья устроил "неприемлемый политический театр и нарушил прямую трансляцию пресс-конференции". Поскольку Падилья стремительно двигался в направлении Ноэм, сотрудники Секретной службы приняли его за нападающего.

Позже Падилья заявил журналистам, что хотел потребовать от Ноэм ответы по поводу "всё более крайних мер", применяемых администрацией Трампа в области иммиграционного законодательства, и отметил, что он и его коллеги за последние недели либо не получали ответов на свои вопросы, либо получали крайне мало информации. Поэтому он решил посетить пресс-конференцию, чтобы получить разъяснения.

Ноэм в интервью телеканалу Fox LA заявила, что после инцидента у неё состоялся "отличный" разговор с Падильей, однако поведение сенатора было неподобающим.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал произошедшее "гнусным, отвратительным, совершенно неамериканским". Осуждение выразили и другие политики от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе вспыхнули протесты против массовых задержаний нелегальных иммигрантов, которые переросли в беспорядки.

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