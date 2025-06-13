Женщин не будут заставлять служить в армии Литвы. Только если они сами попросят

Комментарий Палуцкаса появился после того, как министр обороны Довиле Шакалиене сказала, что если Литва хочет увеличить численность армии в следующем десятилетии, стране придется увеличить роль женщин в обороне.

"Женщины на самом деле могут делать абсолютно все. И если они только захотят, то должны быть созданы такие возможности для службы в Вооруженных силах Литвы, но обязанность быть призванным и служить должна в первую очередь распространяться на мужчин", – заявил глава правительства Литвы.

По его словам, женщинам должны быть созданы все условия для прохождения военной службы, но сколько из них внесут свой вклад в оборону, будет зависеть от их собственного желания.

"Какая пропорция здесь установится, зависит от женщин, которые хотят служить, и такие женщины, безусловно, есть, их количество растет, и мы очень рады", – сказал Палуцкас.