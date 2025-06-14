Великобритания и Европейский союз объявили о достижении соглашения по Гибралтару — британской заморской территории, которая долгие годы оставалась предметом споров между Лондоном и Мадридом после Brexit.

Ключевой пункт соглашения — устранение всех физических барьеров, проверок и контроля на сухопутной границе между Испанией и Гибралтаром. Теперь люди и товары смогут свободно пересекать границу без задержек и бюрократических проволочек. Вместо этого проверки будут проводиться только в порту и аэропорту Гибралтара, где будет действовать совместный пограничный контроль британских и испанских (представляющих ЕС) служб.

Соглашение также предусматривает сохранение британского суверенитета над Гибралтаром и полную оперативную автономию для военных объектов Великобритании на территории. Это было принципиальным условием для Лондона.

Окончательное соглашение еще должно пройти процедуру ратификации, но уже сейчас его называют «исторической вехой» для ЕС, Великобритании и Гибралтара. По мнению участников переговоров, этот шаг открывает новую страницу в отношениях между Лондоном, Брюсселем и Мадридом.

Гибралтар — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая в себя Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. На территории Гибралтара располагается военно-морская база НАТО.

До 2020 года Гибралтар являлся членом Европейского союза через членство Великобритании. В 1973 году Великобритания присоединилась к ЕС вместе с Гибралтаром (но без Нормандских островов и острова Мэн) в соответствии со статьёй 299 Договора о Европейском сообществе. После ратификации и вступления в силу Лиссабонского договора 2007 года этот Договор стал именоваться Договором о функционировании Европейского союза. На него не распространяется общая сельскохозяйственная политика ЕС, шенгенские соглашения, также он не является общей таможенной территорией ЕС, поэтому здесь нет НДС. C 2004 по 2020 год жители Гибралтара могли участвовать в выборах в Европейский парламент. Граждане Гибралтара являются подданными Великобритании.