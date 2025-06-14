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Стрельба по толпе в Лос-Анджелесе может сделать губернатора Ньюсома президентом в 2028 году 0 613

В мире
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Антифа и хмурые копы.

Антифа и хмурые копы.

Калифорния шагает в авангарде антитрамповского восстания.

Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули для разгона группы из сотен протестующих. Отмечается, что активисты шли маршем по городу, несмотря на введенный властями комендантский час. Около часа правоохранители не появлялись, но позднее догнали толпу на автомобилях.

Выйдя из машин, силовики применили резиновые пули. Активисты отступили, но не разбежались. В итоге полиция взяла в оцепление большую группу протестующих, а спустя 20 минут после окружения приступила к арестам. Предполагается, что задерживали самых активных участников марша.

Ранее московский американист Егор Торопов выразил мнение, что ситуация с беспорядками в Лос-Анджелесе из-за миграционных рейдов выгодна как президенту США Дональду Трампу, так и губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

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По его словам, первый демонстрирует решительность «на деле» выполнить антииммиграционную политику, второй между тем действует в контексте перспективы президентских выборов 2028 года.

Торопов указал на то, что Трамп больше никогда не появится в избирательном бюллетене, поэтому рассматривает свои политические шаги через призму исторической репутации. Ньюсом же «рьяно противостоит» федеральной власти, отстаивая суверенитет штата. При этом в течение последнего года губернатор совершал имиджевые зигзаги на 180 градусов, обратил внимание эксперт.

Он напомнил о заявлениях Ньюсома по поводу планов возглавить демократическое противостояние Трампу после «объятий с ним же на фоне пожаров в том же самом Лос-Анджелесе». Теперь же глава региона вновь становится лидером сопротивления республиканцам, повышая шансы на победу не только на внутрипартийных праймериз, но и на президентских выборах, констатирует Торопов.

До этого политтехнолог Павел Дубравский предположил, что за протестами, разгоревшимися в Калифорнии на фоне рейдов против мигрантов, может стоять движение «Антифа». Кроме того, к акциям также может быть причастна мексиканская организация Union del Barrio, отличающаяся крайне левыми взглядами, добавил эксперт.

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