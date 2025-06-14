В Израиле в результате иранских ударов погибли четыре человека

Четыре человека погибли, более 70 получили ранения в результате иранских ударов по Израилю в ночь на субботу, 14 июня. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Значительно пострадал от атаки город Ришон-ле-Цион недалеко от Тель-Авива. Ракета попала в жилой квартал, множество зданий разрушены.

В Тель-Авиве и Рамат-Гане пострадали дома и произошли пожары.

Издание Al Arabiya в свою очередь утверждает, что Иран планирует выпустить по Израилю около двух тысяч ракет.

Иранские источники CNN заявили, что Иран усилит свои атаки на Израиль и будет атаковать военные базы любой страны, которая попытается защитить его. Собеседники иранского агентства Fars отмечают, что следующей целью Ирана станут базы США на Ближнем Востоке.

В свою очередь Армия обороны Израиля отчиталась о проведённой минувшей ночью новой масштабной воздушной операции. Согласно сообщению ЦАХАЛ, десятки истребителей нанесли удары по районам вокруг Тегерана. Атаки были направлены на уничтожение инфраструктуры противовоздушной обороны Ирана, включая системы "земля-воздух".

По данным пресс-службы армии, за сутки были поражены сотни целей, включая десятки зенитных комплексов. Это первый случай с начала конфликта, когда израильские самолёты провели массированную атаку на расстоянии более полутора тысяч километров от своей территории.