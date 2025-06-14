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В Израиле в результате иранских ударов погибли четыре человека 4 416

В мире
Дата публикации: 14.06.2025
BBC
В Израиле в результате иранских ударов погибли четыре человека

Четыре человека погибли, более 70 получили ранения в результате иранских ударов по Израилю в ночь на субботу, 14 июня. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Значительно пострадал от атаки город Ришон-ле-Цион недалеко от Тель-Авива. Ракета попала в жилой квартал, множество зданий разрушены.

В Тель-Авиве и Рамат-Гане пострадали дома и произошли пожары.

Издание Al Arabiya в свою очередь утверждает, что Иран планирует выпустить по Израилю около двух тысяч ракет.

Иранские источники CNN заявили, что Иран усилит свои атаки на Израиль и будет атаковать военные базы любой страны, которая попытается защитить его. Собеседники иранского агентства Fars отмечают, что следующей целью Ирана станут базы США на Ближнем Востоке.

В свою очередь Армия обороны Израиля отчиталась о проведённой минувшей ночью новой масштабной воздушной операции. Согласно сообщению ЦАХАЛ, десятки истребителей нанесли удары по районам вокруг Тегерана. Атаки были направлены на уничтожение инфраструктуры противовоздушной обороны Ирана, включая системы "земля-воздух".

По данным пресс-службы армии, за сутки были поражены сотни целей, включая десятки зенитных комплексов. Это первый случай с начала конфликта, когда израильские самолёты провели массированную атаку на расстоянии более полутора тысяч километров от своей территории.

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#иран #израиль #война
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(4)
  • A
    Aleks
    14-го июня

    Ютуб. Жириновски́й об евреях.Что будет,если Израиль проиграет.2004. ,,Больной,,наверное.))😀 Ученый-востоковед,глава партии и умнейший человек А кто такой Чангал и R ?Кому этот чмошник известен?!В узком еврейском кругу?!👅

    1
    5
  • A
    Aleks
    14-го июня

    Я вообще то удивлен:Почему модератор этого сайта вместе со своим окружением ещё не на исторической Родине вместе со своим народом?!😎 В Израиле таких называют поцами.

    6
    4
  • A
    Aleks
    14-го июня

    По утверждениям многих мировых агенств,самолёт с Нетаньяху покинул Израиль и приземлился в Греции. А то мало ли чего...Вы там страдайте,а я мысленно с вами...Обычный сегодняшний управленец,которым свои народы по барабану.

    12
    2
  • A
    Aleks
    14-го июня

    А сколько погибли в Иране и в Палестине мирных жителей?Несопоставимо больше и хотя каждый погибший простой человек-это горе,но не Иран и Палестина начали войну...

    12
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