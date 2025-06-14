ВС Ирана приступили к проведению операции «Суровое наказание»

ВС Ирана приступили к проведению операции против Израиля в ответ на удары по иранской территории.

Агентство IRNA информировало о том, что операция получила название "Суровое наказание", и что в сторону еврейского государства были запущены "сотни баллистических ракет".

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что израильтяне зафиксировали запуск ракет с иранской территории.

В ряде районов Израиля, в том числе в Тель-Авиве, прозвучали сирены воздушной тревоги. По данным израильской стороны, семеро израильтян получили ранения лёгкой или средней степени тяжести.

Иранское агентство IRNA сообщило, что несколько ракет Ирана попали в здание Министерства нацбезопасности Израиля. По данным IRNA , поражена штаб-квартира министерства в Тель-Авиве.

ЦАХАЛ требует не снимать видео с попаданиями иранских ракет. «Вы раскрыли места падения и сняли? Вы помогли врагу!», сообщается на сайте ЦАХАЛ.

Иранское агентство Fars сообщает, что средства ПВО Исламской республики сбили несколько израильских военных самолетов, в том числе два истребителя F-35.