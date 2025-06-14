По информации местного издания «Думская», Вучич прибыл в Одессу вместе с главами Румынии и Молдовы Никушором Даном и Майей Санду, а также премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Приезд европейских политиков спровоцировал большие пробки в центре города.

В программу визита Вучича вошло участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Главная цель этой площадки — продемонстрировать поддержку Киеву со стороны европейских государств. Глава Сербии обсуждал свои планы посетить мероприятие с Владимиром Зеленским еще в конце мая. Тогда украинский лидер в своих соцсетях написал, что они с Вучичем «согласовали график и договорились быть в контакте».

Директор российского Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко отметил, что Вучич пытается быть удобным для всех, но это удается ему все хуже и хуже. «Он старается быть своим и для Москвы, и для Брюсселя, находит миллион отговорок по поводу того, что он может, а что нет. Рано или поздно Вучич будет вынужден сделать выбор. Допускаю, что в какой-то момент этот выбор будет не в пользу Москвы. Его репутация русофила уже практически исчерпана, и вряд ли он сможет придумать что-то новое», — отметил эксперт.

В 2024 году глава Сербии уже принимал участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел 9 октября в Хорватии. Там он подписал декларацию с осуждением действий России. В одном из пунктов документа нынешний конфликт назывался «преступлением против украинского народа», а также «нарушением международного права» и «большой угрозой миру». После саммита Вучич заявил журналистам, что ему удалось изменить несколько пунктов декларации и смягчить формулировки о санкциях в отношении России.

Однако этим предполагаемая поддержка Украины Белградом не ограничивается. В конце мая Служба внешней разведки России сообщила, что оборонные предприятия Сербии продают боеприпасы для ВСУ. Как указали в СВР, для этого используется «нехитрая схема», в ходе которой поставки идут через третьи страны.

«Чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, предприятия используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства. Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия», — сообщила СВР. По данным спецслужбы, в схеме поставок боеприпасов участвуют крупнейшие компании сербского ВПК.

Спустя пару дней после этого заявления российские войска нанесли удар по складу, где предположительно хранились боеприпасы, ранее закупленные у Сербии для Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Лидер правой партии «Двери» Иван Костич обвинил Вучича в том, что он разрушает дружеские отношения с Россией. По его словам, глава государства открыто поддержал одну сторону и действует против интересов сербского народа и страны. Вучич пообещал создать рабочую группу с представителями РФ для установления фактов поставок оружия ВСУ.

Визит Вучича на Украину связан с необходимостью продемонстрировать нейтралитет Сербии, заявил российский политолог Андрей Кортунов. По его словам, значимость поездки снижается на фоне того, что она проходит в рамках многосторонней встречи.

«В данном случае это скорее вопрос политической целесообразности. Вучичу важно показать, что он не настроен антиукраински, что он старается держать нейтралитет, занимать объективную, непредвзятую и равноудаленную позицию по отношению к участникам конфликта и он не против того, чтобы развивать сотрудничество с Украиной. Тем более что визит не является частью какого-то двустороннего трека, а осуществляется в рамках многосторонней встречи, что немного снижает степень его значимости», — сказал Кортунов.

По словам Бондаренко, поведение Вучича в отношении Москвы становится только хуже. Эксперт считает, что ситуация может принять новый оборот в конце июня, когда власти США грозятся ввести новые санкции в отношении NIS — единственной сербской компании, ведущей разведку и добычу нефти и газа, большая часть акций которой принадлежит группе «Газпром». Ужесточение санкций приведет к росту цен на топливо, а затем и к новым протестным акциям против Вучича.

«В последние полгода у него большие проблемы — идут студенческие протесты. Рост цен на топливо станет триггером для их усиления. В Сербии и так дорого жить — цены выросли процентов на 20. А подорожание топлива потянет за собой все остальное. Тогда Вучич выступит в своей любимой манере по телевидению и скажет, что Сербия оказалась заложником на стыке интересов двух больших держав — России и Америки. И, чтобы сохранить себя, введет внешнее управление в NIS — то есть де-факто пойдет на национализацию компании. На отношения России и Сербии это повлияет крайне негативно. Но Вучич хочет так или иначе остаться у власти. А в его представлении он может сделать это только с помощью Запада», — подчеркнул Бондаренко.