Baltijas balss logotype

Ответная атака Ирана по Израилю: не были перехвачены 25% из 200 ракет 1 437

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
Euronews
Ответная атака Ирана по Израилю: не были перехвачены 25% из 200 ракет

"Завыла сирена, я разбудил жену, мы сбежали вниз в убежище, заперли дверь, через несколько минут раздался грохот, который сотряс всю дверь убежища, - говорит Моше Шан. - Дверь в убежище открылась, и мы услышали шум. Мы подумали, все, дом исчез, и действительно, половина дома исчезла, развалилась".

"Впервые в этом районе произошло что-то подобное, в таком сумасшедшем масштабе. Мы до сих пор не можем прийти в себя", - говорит Опал Мизрахи.

Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ написал, что не были перехвачены 25% из примерно 200 ракет

Ракетный удар по Израилю стал ответом на пятничные атаки, целью которых стали иранские ядерные объекты, ученые-ядерщики и военные лидеры Ирана. Постпред Ирана в ООН заявил, что в результате этих ударов погибли 78 человек и более 320 были ранены.

Читайте нас также:
#иран #израиль #война
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    15-го июня

    О́казывается ,,Железный купол,,не такой уж железный?!((Или все специально делается для того,чтобы заставить в недалёком будущем переселиться евреям Израиля на Украину,о чем говорил ещё 15 лет назад Ребе Днепропетровска Каминецкий?Жириновский,видимо,ошибся,говоря ,что переселять будут в Россию,но тогда в России не было 20 млн мусульман.

    2
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 384
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 225
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 227
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 188

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 23
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 45
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 94
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 94
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 111
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 131
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 23
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 45
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 94

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео