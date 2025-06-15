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Понаехали тут: в Европе прошли протесты против туризма 0 599

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Понаехали тут: в Европе прошли протесты против туризма

Тысячи людей вышли на улицы нескольких городов южной Европы в воскресенье, чтобы выразить протест против чрезмерного, пои хи мнению, туризма.

В Барселоне протестующие объединились с группами в Португалии и Италии, утверждая, что неконтролируемый туризм приводит к стремительному росту цен на жилье и вынуждает людей покидать свои районы.

"Ваши каникулы – мое несчастье", – скандировали протестующие на улицах Барселоны, держа в руках плакаты с лозунгами "Массовый туризм убивает город" и "Их жадность приносит нам разруху".

Власти города сообщили, что к демонстрации присоединились около 600 человек, причем некоторые из них стреляли из водяных пистолетов, зажигали шашки с цветным дымом и наклеивали на витрины магазинов и отелей наклейки с надписью "Самооборона района, туристы, уходите домой".

Подобные демонстрации прошли в других регионах Испании, в частности на Ибице, в Малаге, Пальма-де-Майорке, Сан-Себастьяне и Гранаде.

Протесты в Италии прошли в таких городах, как Генуя, Неаполь, Палермо, Милан и Венеция, где местные жители выступают против строительства двух отелей, которые добавят городу около 1500 новых койко-мест.

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