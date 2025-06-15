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Президент Кипра: Иран просил передать Израилю 0 648

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Президент Кипра: Иран просил передать Израилю

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил журналистам: "Иран попросил нас передать сообщение Израилю".

Президент добавил, что на 15 июня у него запланирован телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Также он должен поговорить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщило издание Cyprus Mail.

"Наша отличительная черта заключается в том, что мы будем говорить со всеми и делать все возможное... Мы пытаемся донести послания, создать условия, чтобы можно было положить конец этому сложному положению дел", - сказал Христодулидис.

Ранее появилась информация, что в связи с возможными нападениями полиция Кипра усилила меры безопасности в местах, где находятся израильские туристы.

Меры безопасности включают пешие и автомобильные патрули возле синагог, домов Хабада и отелей, где останавливаются многие израильтяне - в основном в городах Пафос и Ларнака.

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#иран #израиль #война #кипр
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