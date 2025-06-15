Расследование: российские наемники в Африке пытают негров под популярные мелодии

Наёмники ЧВК "Вагнер" организовали в Мали сеть нелегальных тюрем, где подвергали пыткам местных жителей, говорится в совместном расследовании Forbidden Stories, France 24, Le Monde и "Важных историй".

Журналисты нашли шесть тюрем в городах Бафо, Кидаль, Нампала, Ниафунке, Севаре и Софара, но предполагают, что их сеть больше. Некоторые из них находятся на территориях официальных баз малийских военных, отмечает канал "Настоящее время".

Один из прошедших через такую пыточную тюрьму рассказал, что до него вагнеровцы пытали двух других мирных жителей. Пытки водой чередовались избиениями – людей били по бокам и головам, иногда дубинками.

По его словам, людей пытали под российскую музыку. Как-то он слышал одни и те же российские песни семь ночей подряд – это означало, что на военной базе Нампала в центральном Мали пытают новоприбывших.

Собеседники расследователей рассказали, что содержащихся там также избивали электрическими кабелями, морили голодом, запирали в железных контейнерах, стоящих на открытом солнце и заставляли заниматься принудительным трудом.

Офицер малийской армии на условиях анонимности сообщил, что вагнеровцы сами решали, кого забирать, а военные Мали не могли на них влиять. В июне ЧВК ушла из страны, Москва теперь поддерживает местные власти подразделением министерства обороны.