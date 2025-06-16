Литва направила военный самолёт для эвакуации своих граждан из Израиля

Транспортный самолёт литовской армии "Spartan" с воскресенья находится на Ближнем Востоке и готовится к эвакуации граждан Литвы из Израиля, сообщает LETA со ссылкой на BNS/ELTA.

«Самолёт "Spartan" Вооружённых сил Литвы и его миссионная команда прибыли и находятся в режиме готовности в соседнем государстве», — говорится в сообщении армии в соцсети Facebook.

По соображениям безопасности местонахождение самолёта не разглашается.

Несмотря на то что воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто из-за боевых действий с Ираном, литовские власти в координации с международными партнёрами разрабатывают альтернативные планы эвакуации, сообщает армия.

Желание покинуть Израиль выразили 125 человек — граждане Литвы, лица с постоянным видом на жительство и другие, сообщил в понедельник старший советник Национального центра управления кризисами Дарюс Бута.

Руководитель центра Вильмантас Виткаускас признал, что закрытие воздушного пространства Израиля является причиной, по которой Литва пока не смогла эвакуировать своих граждан. Он добавил, что официальные лица ищут альтернативные маршруты эвакуации.

По его словам, "Spartan" находится в одном-двух часах лётного времени от аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, но на данный момент открытие воздушного пространства Израиля не представляется возможным.

Виткаускас также сообщил, что Литва сотрудничает в этой ситуации со многими странами, но наиболее интенсивная координация осуществляется с Германией.

По предварительным данным центра, в Израиле находятся 255 граждан Литвы, а в Иране — 84.

Как сообщалось ранее, в пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам и другим военным целям Ирана, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю.