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Они бесполезны? В США объяснили отказ от крупных закупок F-35 0 535

В мире
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Они бесполезны? В США объяснили отказ от крупных закупок F-35
ФОТО: Global Look Press

Сокращение США закупок F-35 объясняется их бесполезностью в войне с Китаем.

Сокращение Минобороны США закупок истребителей пятого поколения F-35 производства корпорации Lockheed Martin можно объяснить их бесполезностью в потенциальной войне с Китаем. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации напоминается, что перспективный истребитель шестого поколения F-47 компании Boeing больше подходит для высокоинтенсивных операций в Тихоокеанском регионе.

«Представление Китаем двух новых истребителей шестого поколения в декабре 2024 года уже на стадии летных прототипов вызвало серьезные опасения относительно будущей способности США вести воздушную кампанию над Тихим океаном и повысило перспективы того, что флот F-35 останется на поколение позади самых эффективных истребителей на театре военных действий», — пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Минобороны США запланировало в 2026 финансовом году закупить 24 истребителя F-35A вместо 48.

Также в июне журнал The National Interest допустил, что беспилотный вариант истребителя пятого поколения F-35 мог бы стать ведомым самолета шестого поколения F-47.

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