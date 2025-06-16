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Разбор войны Израиля: чем она отличается от нападения РФ на Украину 2 628

В мире
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Радиус действия ракет Ирана.

Радиус действия ракет Ирана.

Вслед за этим пойдёт политическая дестабилизация Ирана: себя проявят сепаратистские движения.

ТГ-канал "Креплевский Безбашенник" пишет: "Израиль провёл две операции, которые, по сути, являются учебником войны XXI века — против Хизбаллы (2024) и Ирана (2025). Обе демонстрируют, что проблема не в теориях. Проблема — в том, как их применяют.

Израильская стратегия — это точечные удары, дроны, кибероперации, уничтожение командования и ПВО. Без мобилизации. Без фронта. Без "героических прорывов". Просто — многослойная атака, где каждая фаза логически вытекает из предыдущей: диверсанты глушат радары С-300, высокоточные ракеты физически ликвидируют командование, уничтожаются командные бункеры и пусковые установки баллистических ракет, дроны замаскированные в гражданских грузах добивают мобильные системы ПВО. Иран лишился возможности как защищаться, так и наносить ответные удары — это обезоруживающий и дезорганизующий удар.

Операция продлится две недели. Предполагаю, вслед за этим пойдёт политическая дестабилизация Ирана: себя проявят сепаратистские движения. Потом — уличная оппозиция. Плюс, возможно, последует внутриправительственный переворот.

Это вполне соответствует тому, как НАТОвские стратеги видели войну: сначала подавить или отодвинуть ПВО предполагаемого противника (в его роли тогда виделась Советская армия), завоевать превосходство в воздухе и ударами по складам и штабам добиться потери управляемости у противника. Всё это подкреплялось известными концепциями:

Сетецентричная война

Создание системы, где дроны, диверсанты, ракеты и спутники действуют как единый организм.

– Информационное превосходство трансформируется в боевое

– Скорость принятия решений выше, чем у противника

– Всё работает как сеть: один видит — другой бьёт

Deep Battle

Идея ударов по всей глубине противника до вступления в бой.

– Парализация командных центров

– Уничтожение логистики

– Одновременное воздействие на тактические, оперативные и стратегические эшелоны

AirLand Battle

Координация наземных и воздушных операций. В современной версии — ещё и дроны, космические средства, ИПСО и экономическая война.

А теперь сравните с Россией: она пыталась использовать элементы современной войны — десант под Гостомелем, удары "Калибрами", кибероперации. Но всё рассыпалось на первых же шагах:

– разведка была слепа,

– ПВО Украины не подавили,

– координация осуществлялась с помощью пакетов "Вскрыть по приказу...",

– связь у ВСУ — натовская, у ВС РФ — бумажка на броне.

Вместо эффекта синергии получилась мешанина. А ещё Россия переоценила свой "гибридный" потенциал: внутренней оппозиции в Украине не оказалось, государство не рухнуло, а наоборот — мобилизовалось. Политическая ставка была ошибочной.

Так называемая "доктрина Герасимова", которой пугали Запад, вообще не была доктриной. Это была статья с рассуждениями о будущем конфликтов, где говорилось, что война будет бесконтактной, информационной, с опорой на спецназ и экономическое давление. Всё это оказалось справедливым — просто в чужих руках.

Сейчас РФ демонстрирует классическую ошибку — затяжная война на истощение перед основным конфликтом. Если затянется еще на полтора-два года, а потом начнется война с НАТО, то это будет худший сценарий — воевать с сильным противником уже ослабленными силами.

ЦАХАЛ действует наоборот: быстро решает задачи, сохраняя ресурсы для главного конфликта. Израиль, в отличие от России, не ставит цели захватить целую страну. Он точно знает, куда бьёт: по ядерной инфраструктуре, по КСИР, по складам, конкретным людям. В перспективе расчитывает на смену режима.

Вывод простой: современные доктрины всё-таки работают. Но только тогда, когда их применяют с умом и технологическим превосходством. Нужно четко это понимать, когда фантазируем насчет дальнейшего развития СВО и перспективы его перетекания в войну с НАТО".

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#Израиль
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(2)
  • ФФ
    Федул Федулов
    16-го июня

    Спорное утверждение, если бы на стороне Ирана выступили Китай и Россия, как на стороне Украины НАТО, а американские силы не использовали свое ПВО против Ирана.

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  • A
    Aleks
    16-го июня

    Как рекомендуют радикальные раввины Израиля радикальным военным в Палестине -Убивать надо всех-детей,стариков,женщин,даже домашних животных,что очень напоминает фильм ,,Обыкновенный фашизм,,Ромма . На Украине все ж такого нет,потому как у славян с двух сторон другие понятия и совесть все ж имеется,да и память генетическая,поэтому такие приказы они даже не будут выполнять ,а так бы их отдали обязательно. Вот и вся разница между израильской бойней и войной на Украине,где стравимые славяне убивают друг друг под патронажем радикальных ребе👽 Вот и вс

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