Если операция Пакистана против Индии, скорее всего, осуществлялась китайским генштабом, вероятность того, что эта координирдинация повторяется на иранском направлении — высокая. Отсюда и точный удар по Минобороны Израиля и многое другое, утверждает в своем ТГ-канале известный российский китаист Николай Данилов.

"Китай может координировать восстановление систем связи, заняться защитой кибер-пространства, системы ПВО, защиту энергетических объектов, предоставить спутниковую группировку. Сложно сейчас китайцам — рестораны китайской кухни в Тегеране перешли на 24-часовой режим работы в чрезвычайном положении. Нет таких железных куполов, которые бы не могли бы взять китайские большевики".

"Не до конца понятны цели Китая и США в этой войне: до какого предела может дойти обострение, где готов остановиться Китай и где США? США переходит к прямым ударам по энергетической безопасности Китая — источникам нефти и газа.

Китай готов к ответным мерам устрашения - удары Ирана по ядерным объектам Израиля.

США пытаются организовать внутриполитический сдвиг в иранской элите от китайцев, оставляя прозападного Пезешкяна для капитуляции. На что готовы китайцы? Не забываем, что у России есть договор с Ираном. При согласии с Пекином — растут шансы на активизацию России на этом треке - в куда более широком ключе, чем сейчас. Иранские генералы не эвакуировались в Москву, они могут вернуться, но уже не одни. Если американцы пойдут на эскалацию, конечно".

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар побеседовал с министром иностранных дел Китая Ван И. В беседе министр Саар подробно объяснил причины решения Кабинета безопасности устранить иранскую угрозу уничтожения Еврейского государства.

Министр Саар подробно рассказал о прогрессе Ирана в его ядерных и ракетных проектах, его планах уничтожить Израиль и его атаках на Израиль - как прямых, так и при посредстве его сателлитов и агентов в регионе.

Министр Саар подчеркнул, что решение было принято «на девяностой минуте». Министр Саар особо отметил, что, в то время как Израиль действует против военных целей и целей, связанных с ядерным проектом, Иран намеренно атакует мирных жителей Израиля. Министр иностранных дел Китая Ван И представил позицию своей страны. Стороны договорились продолжать поддерживать двустороннюю связь.