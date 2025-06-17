В литовском болоте установят памятник погибшим солдатам США 2 553

Дата публикации: 17.06.2025
Власти Швенченского района Литвы рассматривают возможность установки мемориала в память о четырех американских военных, погибших во время учений на полигоне в Пабраде в марте этого года, сообщает obzor.lt.

Муниципальный архитектор представил концепцию памятника рабочей группе при самоуправлении. Согласно проекту, предлагается возвести подпорную стенку с мемориальной плитой и четырьмя обелисками — или крестами. Вице-мэр района Виолета Чепукова уточнила, что окончательный вид памятника будет согласован с советом на заседаниях профильного комитета.

Мэр Швенченского района Римантас Клипчюс сообщил, что решение о памятнике муниципальный совет примет в июле. После этого начнется конкурс на реализацию проекта, закупка материалов и организация работ. По словам мэра, муниципалитет сотрудничает с Минобороны Литвы, которое выразило готовность внести вклад в реализацию инициативы.

Точное место установки и стоимость памятника пока неизвестны. Чепукова отметила, что рабочая группа планирует выехать на место трагедии, чтобы оценить возможные локации. По ее словам, сложность проекта может увеличить затраты — речь идет о работе в лесистой местности, где потребуется подведение электричества и благоустройство территории.

Бюджет памятника также будет зависеть от выбранных материалов — гранита, мрамора или альтернативных вариантов.

Президент Литвы Гитанас Науседа во время апрельской церемонии в Вильнюсе подчеркнул, что увековечение памяти американских солдат должно быть не только инициативой одного самоуправления, но и делом общенационального масштаба.

Трагедия произошла 25 марта, когда во время учений пропали четверо американских солдат, передвигавшихся на бронетранспортёре M88 Hercules. Поисково-спасательная операция продолжалась неделю с участием литовских, американских, польских и эстонских военных. 31 марта из болота подняли машину с телами трех солдат, а 1 апреля был найден четвертый.

Литовская прокуратура завершила досудебное расследование, а расследование причин трагедии продолжают американские специалисты.

Автор - Павел Кириллов
