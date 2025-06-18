К сведению туристов: въезд на Куршскую косу резко подорожает 1 1151

В мире
Дата публикации: 18.06.2025
ФОТО: Виталий Вавилкин

Популярный у латвийцев отдых на Куршской косе скоро станет не всем по карману. Этим летом на машине в Нерингу можно въехать только за плату в полсотни евро.

Муниципалитет Неринги принял решение увеличить плату за въезд на Куршскую косу. С 20 июня по 20 августа (то есть в самое туристическое время) плата за въезд для автомобилей будет увеличена почти на 70%. Вместо прежних 30 евро желающим насладиться красотами косы и отдохнуть в тамошних курортных посёлках (Нида, Прейла, Пярвалка, Юодкранте) придётся платить по 50 евро с машины, вне зависимости от количества пассажиров.

Оплатить местный сбор (как наличными, так и кредиткой) можно будет в почтовых зданиях со шлагбаумами, установленными на контрольно-пропускном пункте Алкснине. Муниципальные власти предупреждают, что летом скидка будет предоставляться только электромобилям. На гибриды она распространяться не будет.

Сами власти столь резкое увеличение платы для туристов называют «налогом на заграждение», полагая, что такая мера позволит существенно ограничить чрезмерный поток машин в высокий сезон, ликвидировать постоянные заторы у парома и существенно снизить нагрузку на инфраструктуру косы.

Собранные средства планируется направить на благоустройство Неринги: содержание и обустройство общественных пространств, пешеходных и велосипедных дорожек, пляжей, туалетов, автостоянок, работу спасателей, утилизацию мусора и прочее.

Правда, можно предположить, что после такого нововведения туристический поток на Куршскую косу порядком обмелеет, а значит и денег у муниципалитета на благоустройство курорта станет меньше.

#Литва #туризм #цены
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
