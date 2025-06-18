Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в ближайшие дни планирует посетить Беларусь, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, поскольку переговоры о перемирии между Украиной и Россией до сих пор не дали результатов, сообщили четыре осведомлённых источника, пишет LETA со ссылкой на Reuters.

Если Келлог прибудет в Беларусь, он станет самым высокопоставленным представителем США, посетившим эту авторитарную страну за последние годы.

Точная повестка встречи неизвестна, однако, как рассказали два источника на условиях анонимности, в частных разговорах Келлог охарактеризовал эту поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры с целью прекратить войну России против Украины.

Один неназванный представитель США заявил агентству Reuters, что администрация Трампа обсуждает возможные способы выведения Минска из сферы влияния Москвы и возвращения его, пусть даже в минимальной степени, в орбиту Вашингтона.