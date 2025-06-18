Из Иордании в Братиславу во вторник военным рейсом Словакии вылетели 17 подданных Латвии, которые находились в Израиле, свидетельствует информация, обнародованная Министерством иностранных дел (МИД).

Еще 11 подданных Латвии вскоре отправятся в Вильнюс литовским эвакуационным рейсом. С момента эскалации ситуации в ближневосточном регионе в консульский реестр МИД поступили сведения о 95 подданных в Израиле и трех подданных в Иране. Согласно официальным данным, всего в Израиле находятся 6062, а в Иране - трое подданных Латвии.

МИД и посольство Латвии в Израиле продолжают следить за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте со странами Евросоюза (ЕС), делегацией ЕС и МИД Израиля в вопросе поиска максимально безопасных путей эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.

В ведомстве отмечают, что эвакуация по воздуху из Израиля в настоящее время невозможна из-за закрытого воздушного пространства в Израиле и других местах. Приостановлены региональные полеты в соседних странах, в том числе в Ираке, Иране, Ливане и Сирии.

Сейчас из Израиля возможно выехать в Египет через пограничный пункт в Табе и в Иорданию через пограничный пункт "Allenby Bridge" (открыт с 8 до 14:30 часов), пограничный пункт "Jordan River" (открыт с 9 до 16 часов) и пограничный пункт "Yitzhak Rabin" (открыт с 8 до 20 часов).

Однако следует учитывать, что передвижение по территории Израиля сейчас опасно, так как атаки Ирана могут быть неожиданными и массовыми, поэтому важно находиться вблизи бомбоубежищ и соблюдать указания властей, отмечают в министерстве. Варианты выезда из Израиля постоянно меняются, поэтому латвийцев призывают быть в контакте с консульским департаментом.

В Израиле введено чрезвычайное положение и до дальнейших указаний закрыты все официальные учреждения, в том числе посольство Латвии. При этом дипломаты продолжают работу.

Министерство призывает подданных Латвии, находящихся в этом регионе, связаться с близкими, сообщив о своей безопасности, а также в случае необходимости звонить по телефону помощи МИД в чрезвычайных ситуациях +371 2633 7711 или писать на электронную почту на "[email protected]".

Дополнительно МИД сообщает, что Министерство туризма Израиля предлагает информационную и координирующую поддержку иностранным туристам, которые сейчас находятся в Израиле и хотят покинуть страну. Информация о поддержке, предложенной Министерством туризма Израиля, доступна "www.gov.il".