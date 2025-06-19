Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только на "заключительном этапе" мирных переговоров, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Путин также выразил мнение, что Зеленский якобы не имеет права подписывать мирное соглашение, поскольку срок его пятилетнего президентского мандата уже истёк. Киев отверг это утверждение как необоснованную пропаганду, напомнив, что конституция запрещает проведение выборов во время войны.

"Нам нужно найти решение, которое не только завершит нынешний конфликт, но и создаст условия, предотвращающие повторение подобной ситуации в будущем", — заявил Путин иностранным журналистам в Санкт-Петербурге.

"Я готов встретиться с кем угодно, в том числе с Зеленским. Это не проблема — если украинское государство кому-то конкретно поручит вести переговоры, то пусть это будет Зеленский, ради Бога", — сказал он.

"Нам всё равно, кто ведёт переговоры, даже если это нынешний руководитель режима", — добавил Путин.

Он, однако, подчеркнул, что такая встреча возможна только на "заключительном этапе" переговоров, "чтобы не сидеть бесконечно и не заниматься словоблудием, а закончить это (войну)".

Переговоры о завершении войны в последние недели зашли в тупик, поскольку Путин выдвигает завышенные требования и одновременно отказывается лично встречаться с Зеленским.

Киев обвиняет Москву в умышленном саботаже мирных усилий с целью затягивания войны.

Перевооружение НАТО не представляет угрозы для России

Президент России Владимир Путин в четверг также заявил, что стремление НАТО увеличить оборонные расходы не представляет угрозы для России, поскольку у Москвы есть все необходимые средства для самообороны.

НАТО призывает свои страны-члены увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП под давлением президента США Дональда Трампа.

"Мы не рассматриваем какое-либо перевооружение НАТО как угрозу Российской Федерации, потому что мы самодостаточны в обеспечении нашей собственной безопасности", — сказал Путин журналистам на транслировавшейся по телевидению пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что Россия "постоянно модернизирует наши вооружённые силы и оборонные возможности".

Хотя Путин признал, что рост расходов НАТО создаёт для России "определённые" вызовы, он отметил, что для самих стран-членов НАТО "в этом нет никакого смысла".

"Мы будем противодействовать всем возникающим угрозам. В этом нет никаких сомнений", — подчеркнул он.

Путин пытается представить своё вторжение в Украину как часть более масштабного конфликта между Россией и НАТО.

Киев стремится добиться гарантий безопасности от НАТО как части любого соглашения о завершении войны, которая продолжается уже более трёх лет с начала полномасштабного вторжения России в Украину.