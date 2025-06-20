Al Jazeera: Нетаньяху обманывает Трампа, чтобы США вступили в войну с Ираном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обманывает президента США Дональда Трампа, чтобы вынудить США полномасштабно вступить в войну с Ираном. Об этом заявил президент Национального ирано-американского совета Джамаль Абди, сообщает Al Jazeera.

Как отмечает издание, изменения в позиции президента США относительно вступления в конфликт между Израилем и Ираном заставили некоторых аналитиков предположить, что у Трампа может не быть четкой стратегии или «конечной точки игры».

По словам эксперта, возможным объяснением последних заявлений Трампа является то, что «Биби Нетаньяху обманывает его, заставляя Соединенные Штаты пойти на полномасштабную войну с Ираном».

Еще одним объяснением такого поведения американского лидера Абди стало то, что Трамп, возможно, пытается усилить свое влияние, угрожая Ирану силой, чтобы заставить его принять его требования о «полной капитуляции».

«Я думаю, он пытается выставить себя непредсказуемым сумасшедшим, и таким образом он сможет настаивать на очень жесткой линии, которую Иран отказывался принять на протяжении десятилетий, а именно на полном сворачивании своей программы обогащения [урана]», — сказал он.